Miguel Ángel Campos: "Las explicaciones de Zapatero no han acabado de convencer al juez en lo sustancial"

El periodista de la Cadena SER analiza la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional y subraya que el juez no impone medidas cautelares y que "esto acaba de empezar", en un procedimiento que será largo y complejo.

Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, ha analizado la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional y la decisión del juez José Luis Calama de no imponerle medidas cautelares, pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones.

"Es una decisión prudente y muy lógica. Zapatero tiene una notoriedad pública, una visibilidad y un arraigo que hacen muy difícil pensar que pueda sustraerse a la acción de la Justicia. Por eso el juez decide no imponer ninguna medida cautelar. No tiene que pasar por ese trance. El magistrado sabe también que José Luis Rodríguez Zapatero mantiene una amplia agenda internacional y no hay razones para imponerle restricciones a una persona respecto de la que no aprecia riesgo de fuga", ha señalado.

No obstante, Campos subraya otro aspecto relevante del auto judicial: "También es interesante lo que señala el juez. Es cierto que no acuerda medidas cautelares, pero al mismo tiempo deja claro que la declaración de Zapatero no ha conseguido desvirtuar los indicios o imputaciones que se han venido practicando hasta la fecha".

Respecto a Julio Martínez, considerado una figura clave en la investigación y vinculado al cobro de una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra, Campos explica que las respuestas ofrecidas por el expresidente sorprendieron al magistrado: "Ha sostenido que los pagos que recibía a través de Julio Martínez respondían a trabajos de asesoría geoestratégica y consultoría, consistentes en informes genéricos que luego Martínez entregaba a distintos clientes. Es decir, que no eran informes elaborados específicamente para cada cliente concreto. Además, Zapatero aseguró que no existían contratos formales ni intercambios de correos electrónicos o mensajes para canalizar esos encargos, sino que las peticiones se realizaban verbalmente por parte de Julio Martínez. Es una explicación que ha llamado la atención del juez y que probablemente será objeto de análisis durante el resto de la instrucción".

Sobre el balance de esta primera comparecencia judicial, Campos pide cautela:"Esto acaba de empezar y va para largo. La investigación abarca numerosos delitos y la situación procesal es compleja. Ha sido una primera toma de contacto en la que Zapatero ha ofrecido sus explicaciones. El juez José Luis Calama ha realizado un interrogatorio muy minucioso, hasta el punto de que prácticamente no dejó cuestiones pendientes para la defensa. De hecho, la intervención de su abogado apenas se prolongó entre diez y quince minutos".

Y concluye: "Zapatero ha dado explicaciones, pero no han terminado de convencer al juez en los aspectos esenciales. Así lo refleja el propio auto, en el que se afirma que no han quedado desvirtuadas las imputaciones practicadas hasta la fecha. A partir de ahora tendrá que aportar documentación, contrastar informes y sostener su versión para intentar desmontar los indicios que pesan sobre él en este procedimiento".

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