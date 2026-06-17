"Cállate, payaso": el insulto del conseller de Hacienda a Baldoví en Les Corts Valencianes que la Cámara no condena

Los detalles Una diputada de Compromís ha pedido amparo a la presidenta de la Cámara, que no ha condenado el calificativo que José Antonio Rovira ha espetado contra el portavoz de Compromís cuando tenía la palabra la consellera de Educación.

En el pleno de Les Corts Valencianes se vivió un momento de tensión cuando el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, llamó "payaso" al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, mientras la consellera de Educación, María del Carmen Ortí, tenía la palabra. Una diputada de Compromís solicitó amparo a la presidenta de la Cámara, quien no condenó el insulto. Durante la sesión, Carlos Mazón se rió a carcajadas mientras Baldoví recordaba los mensajes del expresident de la Generalitat Valenciana el día de la DANA. Baldoví estalló, cuestionando si PP y Vox no sienten vergüenza por mantener a Mazón en su puesto.

En el pleno de Les Corts Valencianes se ha vivido otro momento de tensión cuando el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha llamado "payaso" al portavoz de Compromís, Joan Baldoví. El insulto se ha producido mientras tenía la palabra la consellera de Educación, María del Carmen Ortí.

De fondo se escucha hablar a Baldoví y, acto seguido, Rovira le espeta: "Cállate, payaso". Una diputada de Compromís ha pedido amparo a la presidenta de la Cámara, que no ha condenado el calificativo. Este, sin embargo, no ha sido el único encontronazo en la última sesión de control en Les Corts antes del parón parlamentario de verano.

Durante la intervención de Baldoví se ha podido ver a un Carlos Mazón riéndose a carcajadas cuando el síndic recordaba los mensajes del expresident de la Generalitat Valenciana el día de la DANA, cuando pedía "inundar a los medios de datos". "Desprende sensación de estar alerta que te cagas", dijo entonces Mazón.

En ese momento, las cámaras han captado a Mazón riéndose mientras miraba su teléfono, un momento que ha hecho estallar a Baldoví. "¡Encima se ríe! ¡¿Te reirías delante de las víctimas?!", ha espetado el síndic al ver esa carcajada de Mazón. Acto seguido, se ha dirigido tanto a PP como a Vox para preguntarles si "no les da vergüenza mantener a este tipo aquí".

"¿No les da vergüenza mantener a una persona así, subirle el sueldo, darle coche oficial, enchufar a todos sus asesores?", ha preguntado Baldoví a Llorca.

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