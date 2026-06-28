Feijóo intensifica su contienda contra "el Sheriff" Sánchez mientras Junts aboga por su salida "como hizo Starmer"

Los detalles El líder del PP descarta ahora la moción de censura y asume la falta de apoyo, aunque señala a los socios del socialista, quienes también quieren que el presidente del Gobierno se vaya, aunque de otra forma.

El Congreso se prepara para el receso de verano, pero las tensiones políticas persisten. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, intensifica su crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo de "Sheriff que hace lo que quiere". Feijóo promete revelar la situación del país y descarta una moción de censura debido a la falta de apoyo. Mientras tanto, los socialistas, liderados por Sánchez, intentan mantenerse en el poder, defendiendo su gestión económica y social. La presión sobre Sánchez aumenta tanto desde sus socios como desde la oposición, en un clima político cargado de estrategias y desafíos.

Queda poco tiempo antes de ver el Congreso vacío, pero ningún político se irá tranquilo de vacaciones. En una entrevista con 'El Confidencial', el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado a más su contienda contra el Gobiernos y se ha referido a Pedro Sánchez como "el Sheriff que hace lo que quiere y gasta en lo que quiere".

"No voy a amnistiar el 'sanchismo'. Abriré las ventanas, levantaré las alfombras y abriré los cajones y diré a los ciudadanos cuál es la situación de nuestro país", ha asegurado, hablando en futuro, ya que sabe que probablemente este será el último verano sin campaña, sin previsión de que ese duelo de urnas llegue antes.

Mientras, los socialistas siguen con su mantra de seguir gobernando y aguantar hasta el verano que viene. Sin embargo, pese a estar en mano de Feijóo el intentar un adelanto forzado, el líder del PP descarta la moción, asume la falta de apoyo y señala a los socios de Sánchez, quienes también quieren que el presidente del Gobierno se vaya, aunque de otra forma. "Pedro Sánchez tiene que irse o regalará el Gobierno a la extrema derecha. Tiene la opción de salir, como hizo Starmer", ha subrayado Míriam Nogueras al respecto.

Todo un baile de estrategias para llegar al mismo punto. Por ello, los socialistas activan el asedio también contra sus socios y defienden que el Gobierno "tiene a España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción", tal y como ha asegurado Óscar López.

De esta forma, el Gobierno se muestra dispuesto a seguir pese a su debilidad parlamentaria, mientras socios y oposición aumentan la presión para forzar la salida de Pedro Sánchez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido