Una isla paradisiaca, paseos por la arena y viviendas de lujo en el corazón de las Bahamas. No es ninguna oferta de vacaciones, sino una propuesta de trabajo: tal y como recoge el portal Polo & Tweed, los propietarios de varias fincas de Florida, así como de esta isla privada, necesitan personal para cuidar de sus dependencias. Y las condiciones no están nada mal.

La finca de las Bahamas consta de cuatro casas con cuatro dormitorios en cada hogar. Hasta hoy, la familia que ha lanzado la oferta cuenta con personal para el mantenimiento de los jardines, las piscinas y demás instalaciones. Pero ahora, de acuerdo con la oferta, buscan "una pareja doméstica con experiencia para convertirse en miembros del equipo a largo plazo, para ayudar a cuidar los hogares" e incluso viajar con la familia.

"Es un puesto de trabajo que solo aparece una vez en la vida", expresa Lucy Challenger, fundadora de Polo & Tweed, en declaraciones recogidas por el diario británico Metro UK. Una oferta "única", en palabras de Challenger, cuyas condiciones atraerían a personas de cualquier ámbito.

Sin ir más lejos, no solo es atractivo el hecho de trabajar en el paraíso, sino que los afortunados que se hagan con el puesto cobrarán entre 100.000 y 120.000 dólares en función de su experiencia. Obviamente, explica Polo & Tweed, contarán con seguro médico y dental, pero además se les proporcionará un coche de empresa e incluso una opción de reubicación para aquellos que buscan mudarse a la zona, con un alojamiento proporcionado en ambas propiedades dentro de las propiedades familiares.

Las tareas a realizar están claras, y según la oferta, se pueden dividir "como desee" el trabajador: la pareja seleccionada debe "tener iniciativa y una gran capacidad de autogestión". En este sentido, los propietarios no quieren microgestionar, y demandan una actitud positiva, "segura de sí misma, discreta, profesional con excelentes modales". Las formas importan, razón por la que insisten en que hay que ir bien vestido y tener ojo para los detalles minuciosos.

El horario es de lunes a viernes, de las 8:00 a las 17:00 horas. Existe flexibilidad para trabajar los fines de semana o las tardes ocasionales cuando se acuerde de antemano, pero esto se consideraría horas extra y, por tanto, también serían pagadas. Junto con eso, se requiere un nivel alto de inglés y derechos legales para poder trabajar en Estados Unidos, sobre todo para las propiedades de Florida. Buscan gente ya, y se puede aplicar desde esta página web.

"Hasta nuestro cliente me dijo en broma que estaba tentado de probar suerte y conseguir el trabajo", expresa entre risas Challenger, por ello, la lista de candidatos está hasta arriba, pero no completa. "Que manden su currículum cuanto antes", afirma la gerente. Si hasta el dueño se plantea este trabajo, ¿quién no lo haría?