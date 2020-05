MEDIDAS DE DESESCALADA

La resolución ministerial publicada este viernes en el BOE aclara algunos aspectos como que las franjas horarias no serán de aplicación si hay una justificación médica acreditada o por motivos de conciliación justificados de los acompañantes de las personas mayores, menores o con discapacidad. También recoge que aunque no haya limitación de distancia para llevar a cabo actividad física, no se podrá coger el coche para ir a realizarla.