Los detalles Bélgica le endosó cuatro goles a EEUU. No sé si serán suficiente argumento para Trump, que sabe de fútbol tanto como de protocolo y a quien hubo que explicarle qué era una tarjeta roja.

El texto aborda diversas tensiones políticas y diplomáticas. Se menciona la posibilidad de que Infantino, líder de la FIFA, sancione a Bélgica por razones triviales, mientras que Trump muestra un claro desdén por las leyes internacionales. Infantino, quien no ha dimitido, se alinea con figuras como María Corina Machado y Santiago Abascal en su apoyo a Trump. La cumbre de la OTAN en Ankara, con el secretario general como anfitrión, podría ser un escenario para que líderes europeos, como Pedro Sánchez, desafíen a Trump, quien presiona por un aumento del gasto militar al 5%. España, que defiende un 2%, espera que Trump se distraiga con otros temas.

Aun así, igual hoy descuelga el teléfono para que Infantino sancione a Bélgica por alineación indebida o por maridar los mejillones con patatas fritas.

Lo cierto es que si Trump no respeta las leyes de su propio país menos aún iba a respetar las de ese club económico tan alejado del deporte como es la FIFA.

Por cierto, su líder, Infantino que, a estas horas sigue sin dimitir, ha grabado en letras de molde su nombre entre los mayores palmeros de Trump junto a María Corina Machado, Santiago Abascal o Mark Rutte.

Y hablando del secretario general de la OTAN, es el anfitrión de la cumbre en Ankara que empieza hoy mismo. Habrá que ver cómo de erizado trae Trump el tupé tras su eliminación del Mundial y si algún líder europeo se atreve a plantarle cara. Quizás sea Pedro Sánchez, que va "de Rodríguez", porque los jueces creen que su mujer podría aprovechar una cumbre de jefes de estado para huir asesorada por los policías nacionales que la rodean día y noche.

A los jueces por lo visto no les extraña que Aldama pueda ir a la cumbre de la OTAN y la mujer del presidente del Gobierno, no.

España llega a la cumbre aferrada al 2% de gasto militar con un Trump exigiendo el 5%, que es más que el gasto anual de España en educación.

Nuestras opciones para salir indemnes pasan por que "el rubio" siga entretenido con trolear a Meloni como un adolescente con las hormonas en ebullición.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido