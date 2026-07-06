Bea de Vicente, tras decir Vito Quiles que estuvo en la piscina de su abogado: "Nosotros no podemos ocultar a un prófugo de la justicia"

Después de que Vito Quiles haya asegurado que estuvo en casa de su abogado el tiempo que estuvo en busca y detención por la Policía, Bea de Vicente explica que "un abogado puede saber dónde está y no decirlo, pero no esconderlo, porque cometes un delito de encubrimiento".

En un nuevo episodio del 'show' de Vito Quiles, el abogado del agitador denuncia que han asaltado su despacho para robarle su expediente.

Por otro lado, Quiles aseguraba que, durante el tiempo que estuvo en busca y detención por parte de la Policía, habría estado en la casa de su abogado, "que tenía piscina", así como en la de otros amigos.

Su abogado, sin embargo, apunta que su defendido ha estado en su casa y en esa piscina, pero nunca durante el periodo en el que Quiles estuvo huido de la justicia.

A propósito de esto, Bea de Vicente explica que "una cosa es el secreto de confesión" por el que un abogado puede conocer el paradero de su cliente fugado y no tener obligación de comunicarlo. Sin embargo, señala que los abogados "no podemos ni construir pruebas ni ocultar a un prófugo de la justicia".

"Puede saber dónde está y no decirlo, incluso puede visitarte un cliente en fuga para ver cómo puede solucionar el asunto, pero no lo puedes esconder tú, porque si no cometes un delito de encubrimiento", sostiene.

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