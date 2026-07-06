Moncloa ve "incomprensible" el permiso parcial de viajar para Begoña Gómez y el PP dice que "no es cosa de un juez" al ser una decisión de un sustituto

Los detalles La mujer del presidente del Gobierno podrá viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija pero, en cambio, no podrá trasladarse hasta Ankara (Turquía) para la cumbre de la OTAN.

El Gobierno ha calificado de "incomprensible" la decisión del juez Antonio Viejo Llorente de permitir a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero prohibirle asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara. Esta decisión se tomó porque los magistrados Juan Carlos Peinado y Carlos Valle están de vacaciones. Desde el PP señalan que no es un ataque personal contra Gómez, sino una acción de la Justicia contra la corrupción. Gómez había solicitado permiso para acompañar al presidente del Gobierno a la cumbre y asistir a la graduación, pero el juez argumentó que Turquía no pertenece al espacio judicial de la UE y que su presencia en la cumbre es solo por cortesía institucional. Moncloa no está convencida con esta explicación.

El Gobierno ha calificado este lunes de "incomprensible", según han comunicado a laSexta, la decisión de permitir a Begoña Gómez viajar a Londres para que pueda asistir a la graduación de su hija pero, en cambio, prohibirle trasladarse hasta Ankara (Turquía) este martes para la cumbre de la OTAN. La decisión la ha tomado el juez Antonio Viejo Llorente, dado que tanto el magistrado Juan Carlos Peinado como su sustituto natural, Carlos Valle, están de vacaciones.

Mientras, fuente del PP a laSexta han señalado que, al parecer, esto "no es cosa de un juez que esté contra Begoña sino de la Justicia que está contra la corrupción". Así han reaccionado a la decisión del magistrado tras la petición que había hecho Begoña Gómez después de que Peinado le retirara el pasaporte y le prohibiera salir del país como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por los cuatro delitos de los que se la acusa.

La mujer de Pedro Sánchez pidió el pasado martes permiso al juez Peinado para poder salir de España a fin de acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebrara en Ankara, y a la graduación de su hija, que tendrá lugar en Londres.

En un escrito al que tuvo acceso laSexta, la defensa de Begoña Gómez explicó que el viaje a Ankara "tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al Presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN". El escrito lo acompañaba de la invitación oficial que envió Emine Erdogan, esposa del presidente de la Republica de Turquía.

Sin embargo, en la resolución publicada este mismo lunes por la tarde, el magistrado Viejo ha alegado que "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional", según señala en el auto.

También ha hecho hincapié en que Gómez es invitada por razones de "cortesía institucional internacional" y no tiene una "intervención activa" en la cumbre. Unas explicaciones que no han convencido en Moncloa.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado en su cuenta de X: "¿Os imagináis? El presidente y su mujer van a la cumbre de la OTAN. Allí ella decide que se va a fugar de la justicia y no regresa de Turquía, regresando él solo y siguiendo como si tal cosa su labor presidencial en España. ¿Muy loco, no? Pues esa es la tesis que acoge el auto".

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha apuntado que "el juez que toma esta decisión es el mismo que tardó seis meses en autorizar a la UCO el acceso a las cuentas de Alberto Quirón". "Por informar", ha agregado.

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