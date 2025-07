Aznar avisa a Sánchez: "Si negocias presupuestos con delincuentes, que no te extrañe acabar en la cárcel"

Los detalles El expresidente del Gobierno asegura en el Congreso Nacional del PP que "la golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento" y ha definido a Ábalos y Koldo como "feministas aficionados a sus sobrinas".

"Golfería estructural" y "política prostituida". Son los términos con los que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha definido al Ejecutivo de Pedro Sánchez en la jornada de inauguración del Congreso Nacional del Partido Popular (PP). El exmandatario ha mantenido un tono muy duro contra el PSOE tras la entrada en prisión de Santos Cerdán y la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha asegurado que "la deriva de España, hoy por hoy, es de naufragio".

"Ahora sabemos por qué el Gobierno se daba tanta prisa excarcelando etarras: porque se estaba haciendo sitio", ha asegurado Aznar, que asegura que el Gobierno utiliza la crispación política para tapar los casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses.

"Enfrentar para vencer es su método. Con esas coordenadas no hay mucha diferencia entre apañar obra pública en Navarra y vender la nación en Suiza. Las mordidas y las dentelladas a la soberanía responden a un patrón: al de una política prostituida, que concibe el Estado como botín y la nación como moneda de cambio", ha remachado el 'popular' que dice se ha quedado "bastante a gusto".

José María Aznar, con Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy, en el Congreso Nacional del PP

Asimismo, el que fuera líder del PP hasta 2004 ha cargado contra Sánchez por la aprobación de la Ley de Amnistía, y ha asegurado que negociar con "delincuente" podría llevar al presidente del Gobierno a la cárcel: "Si pactas con delincuentes no te extrañe acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente".

"Los feministas aficionados a sus sobrinas"

Aznar también ha cargado duramente contra José Luis Ábalos y Koldo García por los audios en los que se escucha al exministro y su exasesor en Transportes hablar sobre cómo se repartían mujeres prostituidas.

"Cada vez más españoles se resisten a que esos feministas tan aficionados a sus sobrinas les tomen por primos", ha dicho, tratando de desautorizar al PSOE tras los cambios anunciados en las últimas horas para penalizar a los militantes que consuman prostitución.

Además, ha asegurado que estas faltas de ejemplaridad no se limitan a Ábalos y Koldo, y asegura, sin pruebas, que es algo extendido en Ferraz: "No es cosa de tres o cuatro golfos. La golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento, rebasa cuestiones de moral privada y tiene un significado político".

Pide "romper el muro" del PSOE

Tras asegurar que hay que "darle la vuelta a España porque España está cabeza abajo", Aznar ha pedido "romper el muro", advirtiendo al PP de Alberto Núñez Feijóo de que el partido tiene que ser "claro" al pedir apoyo a los ciudadanos para gobernar.

"La España sin muros, la España que cuenta en el mundo exige de nosotros compromisos explícitos. Si pedimos un mandato claro, tenemos también que ser claros a la hora de decir para qué lo pedimos", ha manifestado Aznar, para añadir que España "necesita que su próximo Gobierno cuente con un respaldo muy mayoritario" para "salir del atolladero".