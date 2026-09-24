"¡Consejera, dimisión!": concentración de las médicas y médicos del Ramón y Cajal en apoyo al cirujano que denunció la manipulación de las listas

Los detalles Médicos y sanitarios se concentran en el Hospital Ramón y Cajal para reclamar responsabilidades por las irregularidades en las listas de espera y mostrar su apoyo al doctor Martos, denunciante de los hechos.

En el Hospital Ramón y Cajal ha comenzado una concentración para reclamar responsabilidades por las irregularidades conocidas durante los últimos días en las listas de espera del centro. Médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios se han reunido para mostrar su apoyo al doctor Martos, quien denunció los hechos. El cartel de la convocatoria resume la denuncia de los organizadores: "La Consejería de Sanidad miente, nos pone en peligro y amordaza a sus profesionales".

A la concentración se han sumado varios médicos de la Comunidad de Madrid para denunciar lo que consideran un ataque a la sanidad pública y mostrar su respaldo al facultativo. Durante la protesta también se han escuchado consignas contra la consejera de Sanidad, Fátima Matute, como "¡Consejera, dimisión!".

Entre quienes han mostrado su apoyo al médico denunciante se encuentra Ángela Hernández, de AMYTS, que ha cuestionado las declaraciones de la consejera: “Apoyo al denunciante por las declaraciones desafortunadas de Matute. La consejera debía haberse limitado a una investigación. La CAM debe destituirla”.

Hernández también ha señalado que las presuntas irregularidades en las listas de espera podrían afectar a otros centros sanitarios de la Comunidad de Madrid: "La manipulación de las listas se produce en muchos más hospitales. Nos van llegando denuncias anónimas".

Sobre los acuerdos de confidencialidad, la representante de AMYTS ha añadido: "Hay cosas que no se deberían incluir… no los veo necesarios".

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