Marruecos detiene a diez personas, dos de ellas menores, por incitar la inmigración irregular en las redes

Miles de jóvenes marroquíes llegaron a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla

Los detalles La policía detectó publicaciones y contenidos digitales que supuestamente preparaban con antelación el asalto a las vallas de Ceuta y Melilla e incitaban a los usuarios de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería a realizar operaciones colectivas de migración clandestina.

La policía de Marruecos arrestó este miércoles a diez personas, dos de ellas menores de 16 y 17 años, sospechosas de difundir informaciones falsas y contenidos digitales que incitaban a realizar entradas masivas de forma irregular a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Según informó una fuente oficial a EFE, los arrestos se realizaron en varias ciudades del norte, centro y sur del país -entre ellas Casablanca, Marrakech, Fez y Nador- por efectivos de la policía judicial en coordinación con la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, en francés). La policía, agregaron las fuentes, detectó publicaciones y contenidos digitales que supuestamente preparaban con antelación el asalto a las vallas de Ceuta y Melilla e incitaban a los usuarios de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería a realizar operaciones colectivas de migración clandestina.

Marruecos y España desplegaron este jueves un fuerte dispositivo de seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla (norte de África) tras los llamamientos en redes sociales a cruces masivos coincidiendo con la jornada electoral que ha vivido este miércoles el país magrebí.

Esta es la tercera convocatoria en redes que se produce desde finales de julio, cuando al menos 70.000 personas entraron en el enclave español en una crisis humanitaria sin precedentes en la zona que provocó al menos 141 muertos, según organizaciones civiles. El 15 de agosto, una convocatoria similar concluyó con enfrentamientos entre migrantes subsaharianos y policías marroquíes en las afueras de Fnideq (Castillejos) para evitar el cruce a Ceuta.

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