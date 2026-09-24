Ayuso, en un acto tras el desahucio de Maricarmen: "He tenido un buen día, lleno de contrastes; soy muy afortunada"

Los detalles Mientras miles de personas se manifestaban en contra del desahucio de Maricarmen, en la calle madrileña Martínez-Campos, lugar donde está ubicado el polémico ático de la Comunidad de Madrid de 6,3 millones de euros, la presidenta de la Comunidad de Madrid admitía en un acto haber tenido un "buen día".

Este pasado miércoles por la mañana se producía el dramático desahucio de Maricarmen, por la tarde, miles de personas se manifestaban frente al polémico 'ático de Ayuso', en la calle General Martínez-Campos de Madrid. Maricarmen, de 87 años fue expulsada de la casa en la que había vivido más de 70 años.

Minutos después de las protestas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistía a la XII Gala del Altruismo, en el polideportivo municipal José Ramón de la Morena de Brunete (Madrid), junto con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y le preguntaban: "¿Ha tenido un buen día?" Ayuso, sonriente, respondía que sí, que sí había tenido un buen día.

Así se expresaba la presidenta madrileña: "La verdad es que sí. Soy muy afortunada. He tenido un día de emociones, de contrastes. Así que sí". A continuación, añadía: "Madrid tiene algo especial desde hace siglos, es un cruce de caminos, es la casa de todos, de aquellos que quieren aportar, vivir...".

"El ático de Ayuso para Maricarmen"

Diez mil personas, según datos de la Delegación de Gobierno, se han concentrado frente al polémico inmueble comprado por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí para reclamar el "ático de Ayuso para Maricarmen".

Con las llaves en la mano, los manifestantes también criticaban al Gobierno central por no hacer más por la vivienda: "¿Dónde está el Gobierno progresista", se preguntaban algunos manifestantes.

"Para Ayuso, un ático; para nuestra clase, desahucios" se leía en una de las pancartas en contra del Gobierno madrileño.

El desahucio de Maricarmen ha dado la vuelta a España, ya que no solo en Madrid se produjeron protestas, sino también en otras ciudades españolas como Barcelona, Cádiz, Sevilla, Valencia, Palma, Huelva o Málaga.

La intervención judicial ha puesto fin al cuarto intento de desahucio a un litigio que arrancó en 2018, cuando el edificio donde se ubica el piso de Maricarmen, regulado originalmente bajo un contrato de "renta antigua", fue vendido a la inmobiliaria Renta Corporación y posteriormente transferido a la socimi Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

La propiedad exigía a la inquilina un alquiler mensual de 1.650 euros, una cantidad que, pese a ser inferior a los 2.650 euros por los que se alquilan otros pisos del mismo edificio, resultaba inasumible para Maricarmen, quien, según allegados, tiene unos ingresos que se limitan a una pensión de 1.450 euros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.