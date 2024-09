Isabel Díaz Ayuso ha retomado su actividad política este lunes. Y lo ha hecho volviendo a un discurso de extremos sobre migración o Cataluña, sin olvidar cargar contra Begoña Gómez en la causa que la mujer de Pedro Sánchez tiene abierta, en una línea similar a la adoptada también por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta madrileña, en una entrevista para 'Espejo Público' de Antena 3, ha cargado contra la financiación singular para Cataluña: "Esto no va solo de dinero, están buscando la ruptura de las comunidades autónomas en España en busca de un federalismo. Lo único que se busca es la ruptura de España y que haya comunidades agraviadas. Van expulsando poco a poco a lo español de Cataluña hasta que volvamos al golpe, pero esta vez patrocinado por el Gobierno".

Al ser preguntada sobre qué le diría a Carles Puigdemont si lo tuviera delante, Ayuso se ha mostrado rotunda: "A Puigdemont le diría que era evidente que Sánchez le iba a engañar. Y luego le llevaría por las calles de Madrid para que vea a la cantidad de catalanes que han expulsado por el nacionalismo que ha hundido Cataluña. Y luego le invitaría a ir a la comisaría de Leganitos, que últimamente tiene mucha actividad, que pase por allí y se entregue".

Unas críticas que se ha extendido al nuevo president, Salvador Illa, del que ha asegurado que ha llegado al poder "no por ser el gran presidente que Cataluña necesitaba": "Illa es un hombre de buenas palabras, pero es todo mentira, pone la bandera de España cuando va a hablar y la quita cuando tiene que negociar. Este señor, para estar ahí, ha tenido que ir a la caja común de todos españoles y meterle un hachazo".

La cuestión migratoria también ha sido abordada por Ayuso, que ha asegurado que el Gobierno "ha invitado a 250.000 mauritanos a venir a España porque así lo ha "leído" en varios medios de comunicación: "

"El Gobierno ha invitado a 250.000 mauritanos a venir a España. Cuando Sánchez viaja, dice lo que quiere oír el otro. En su último viaje a Mauritania, se preguntó que quería oír esta gente".

"Si hablamos de 250.000 personas, es el 5% del país. ¿Lo ha pensado bien? Si hiciera su trabajo, haría como Meloni. Yo defiendo la inmigración, pero también la integración. Es evidente que hay culturas con las que tenemos una integración mucho mejor, como los de Hispanoamérica. África no va a dejar de enviar ciudadanos, se va a multiplicar por 1.000. Hay que ir a los países de origen y ayudemos a África", ha añadido.

Por último, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido a su pareja, Alberto González: "Lo de mi pareja es una inspección fiscal que de no ser mi pareja sería solo eso. No le permiten pagarla y acabar con todo esto, lo llevan más allá. Han troceado sus datos personales por los medios y le han negado el derecho a la defensa y la juez ha puesto orden".

Y lo ha defendido lanzando un ataque a Begoña Gómez, insinuando que no se paga su defensa legal: "Me gustaría saber donde está la factura del abogado de Begoña Gómez y si ella también de su bolsillo está pagando su defensa. Cuando saque la factura, salgo de dudas. Pero están todos defendiendo a ultranza a la mujer del presidente, que no estaría allí si no fuera la mujer del presidente".