El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este lunes una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a creer que "está plenamente justificada". El 'popular' ha sostenido que no la presentarán, por ahora, porque es "inviable", pero ha asegurado que el Ejecutivo "debería disolver las Cortes y convocar elecciones". Feijóo ha lanzado duras críticas contra el Gobierno, agregando que se complica su situación por la financiación singular de Cataluña y por la crisis migratoria.

"Sánchez quiere atornillarse en el poder", ha acusado el dirigente del PP al jefe del Ejecutivo en una entrevista este lunes en Onda Cero, donde ha dejado patente que el nuevo curso político empieza como terminó: con bronca. Incluso Feijóo ha asegurado que no sabe "si habrá curso político o no" porque, argumenta, "el Gobierno no tiene mayoría en la Cámara" Baja.

"(El Gobierno) no sabe ni siquiera si va a tener la posibilidad de enmendar la falta de Presupuestos del año pasado y no sé en qué consistirá este curso político, pero el PP es consciente de que estamos ante un desafío nacional", ha señalado el 'popular'. Preguntado si cree que el Ejecutivo puede caer, ha subrayado que "si los independentistas quieren, por supuesto", recordando que "lleva más de 20 votaciones perdidas en el Congreso".

Asimismo, también se ha referido a los expedientes judiciales abiertos en torno al PSOE: "El Gobierno tiene más expedientes y sumarios judiciales abiertos por corrupción que leyes aprobadas en el Congreso". Algo que, añade, hace que el Ejecutivo "dependa del pitido final de esta legislatura y eso lo harán los independentistas". "Es el Gobierno más endeble que hemos tenido en la democracia", ha sostenido.

A renglón seguido, el presidente del PP se ha referido a la moción de censura, asegurando que es "absolutamente justificada" , pero es "inviable". "No hay un solo Gobierno que tenga más justificaciones para ponerle una moción de censura, pero del mismo modo que está plenamente justificada, en este momento, es inviable porque nos faltan cuatro escaños para conseguir que se vaya pasa por una convocatoria electoral para que decidamos", ha defendido el 'popular'. "¿Hay causas para presentarla? Sin duda. ¿Va a prosperar? No", ha zanjado.

Por eso, cree que "en este momento el Gobierno debería estar disolviendo las Cortes y convocando elecciones". Y después ha cargado contra Sánchez, acusándole de tener "obsesión por permanecer en el Gobierno para detentar un cargo, no ejercerlo": "Quiere atornillarse en el poder". "Este curso político empieza peor que el año pasado y el PP empieza mejor", se ha congratulado.

Sobre financiación y migración

En cuanto a la financiación singular de Cataluña, el líder del PP ha asegurado que si llega a La Moncloa, planteará una reforma del sistema de financiación autonómica en el que no cabrá ni "el cupo separatista" ni "la independencia fiscal en ningún lugar" de España y confirme así que revocará la financiación singular de Cataluña si es investido presidente del Gobierno.

Por otro lado, Feijóo ha acusado al Gobierno de generar "una crisis migratoria sin precedentes". "No se puede aceptar a cualquier persona que de forma irregular entre en Europa o en España. Es imposible, hay que ordenar este asunto", ha concluido.