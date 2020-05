Isabel Díaz Ayuso ha defendido este viernes que la Comunidad de Madrid está preparada para pasar a la fase 1 y ha reconocido que la directora de Salud que dimitió el jueves no quería que Madrid pidiera el pasar de fase y que ella misma se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión.

"Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCI las podemos estirar, hay que tomar una decisión", ha declarado en una entrevista en Telecinco.

La presidenta madrileña ha reconocido que hay posiciones médicas "más precavidas" respecto a las medidas desconfinamiento, pero ha defendido que hay que "aprender a convivir" con el coronavirus para minimizar los efectos de la crisis económica: "No podemos quedarnos eternamente en casa".

La jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que se cumplen los parámetros establecidos para pasar de fase porque en camas de hospitalización, en camas UCIs y PCR lo tienen "todo diseñado". "Va a haber más casos de contagios porque empezamos a salir pero no estamos como en febrero", ha remarcado.

Reparto de mascarillas a partir de mañana

"Ahora toca también saber que hay que mirar hacia adelante y empezar a salir", ha desgranado, para eso lo que va a hacer el Gobierno regional pondrá a disposición de los madrileños mascarillas. Ha anunciado que los madrileños podrán recoger gratis sus mascarillas FFP2 a partir del próximo lunes, 11 de mayo, en las farmacias. El Gobierno regional ha adquirido un total de 14 millones de mascarillas para los ciudadanos de cara a la desescalada por el COVID-19.

Ha publicado también en Twitter su convicción de que la región está preparada para pasar el lunes a la fase 1 y ha respondido al Gobierno central después de que fuentes del Ejecutivo hayan asegurado a laSexta que todo apunta a que Sanidad tumbará la propuesta de Madrid.