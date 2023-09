"Estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron". Es lo que Isabel Díaz Ayuso dijo, frente a Alberto Núñez Feijóo, después de que el líder de los 'populares' ofreciera a Sánchez elecciones después de dos años si el PSOE facilitaba su investidura.

Ahora, la presidenta madrileña matiza, y dice que sus palabras sobre la bisoñez no iban por él si no por quienes confían en el PSOE, que dice, no es el mismo de hace 20 años.

"Lo de la bisoñez no era por Núñez Feijóo. No tendría el cuajo de decir que alguien que ha ganado cuatro mayorías absolutas y que en tan solo un año ha cambiado la situación del PP es bisoño", ha explicado en una entrevista en 'ABC'.

Apela, en cambio, al "pensamiento político, la prensa, la opinión pública, votantes, afiliados, cargos públicos de los partidos del centroderecha" que cree que el PSOE tiene la misma base social de siempre. De ser así, dice, habría una solución rápida para "este desastre".

Pero a su juicio, el PSOE "ha cambiado": "Por eso digo: no seamos bisoños todos. [...] La realidad es que Sánchez vive para acabar con el Partido Popular. [...] Hasta que no asumamos que es el PSOE el que ha cambiado por completo no podremos hablar más que de manera bisoña, de manera utópica", ha apostillado en la citada entrevista.

En conversación con 'ABC', la presidenta del PP madrileño también ha criticado al PSOE por apoyarse en minorías que, dice, están reinterpretando la Constitución y se están convirtiendo en dictatoriales.