Isabel Díaz Ayuso arremete contra Pedro Sánchez y vuelve a sacar a relucir el "me gusta la fruta", convertido ya en su lema desde que insultó al presidente del Gobierno desde la tribuna de invitados del Congreso durante el debate de investidura.

"Cada vez que tenga el edificante honor de hablar de mi familia, se lo diré", ha asegurado ahora la presidenta madrileña, que sostiene que Sánchez, a quien acusa de "utilizar todos los poderes del Estado" para destruirla, "merece un 'me gusta la fruta' como dos camiones recién traídos de Murcia".

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' en declaraciones a 'Ok Diario', donde ha cargado duramente contra el líder socialista y ha salido en defensa a su pareja, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal y falsedad documental, asegurando que este "no ha aprovechado ninguna circunstancia" para hacer negocios, "como parece que no ha sido el caso del presidente del Gobierno".

"Sánchez utiliza a través de Alberto el odio personal que me tiene", ha esgrimido Ayuso, que sostiene que a su pareja "no se le ha tratado como a un ciudadano normal" y que "se están utilizando las instituciones para airear su vida, manipularla y para machacarlo". "Los ciudadanos que sean objeto político para el Gobierno de Sánchez estarán destruidos y desamparados", ha advertido.

Así, ha definido a Sánchez como "autoritarismo" y ha tachado al jefe del Ejecutivo de "autócrata", aseverando que "tiene una profunda alergia a la libertad, a la separación de poderes y a todo aquello que no le haga seguidismo".

También ha tenido palabras para el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras sus palabras sobre "algún asesor que también sufre con los limones pero no por ello deje de añadirlos a sus ocho 'gin-tonics' diarios", que Ayuso ha entendido como una alusión a su jefe de gabinete, de quien ha dicho que no le gusta esta bebida: "Le gusta la fruta quizás, como a mí", ha deslizado en cambio.