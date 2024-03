La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entrado al choque directo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En rueda de prensa, la 'popular' ha respondido al escándalo generado después de que haya salido a la luz la investigación de la Fiscalía a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal y falsificación de documentos. Ayuso ha acusado directamente al presidente del Gobierno de buscar su "destrucción personal" y ha calificado la denuncia de la Fiscalía de "un caso turbio de todos los poderes del Estado" contra su pareja.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exigiera la dimisión de Ayuso, la presidenta madrileña ha afirmado que busca desestabilizarla. "Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe", ha dicho Ayuso.

"El presidente del Gobierno, que mañana va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y a presuntos terroristas, ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo. El presidente, que sigue sin exigir su acta de diputada a Armengol y al ministro Torres ha pedido mi dimisión, imagino que para intentar tapar ese escándalo", ha afirmado. "Sánchez está sentado en la corrupción política y económica, y esto no lo va a tapar aunque pida mil veces mi dimisión", ha añadido.

"Es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros"

Ayuso ha negado todas las acusaciones desveladas por la investigación a su pareja. "Es falso que sea él quien debe a Hacienda 300.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses", ha defendido en varias ocasiones. "Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo", ha añadido.

"Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja, ¿hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja?", se ha preguntado. "Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra mi pareja", ha añadido insistiendo en que ve "nervioso" a Sánchez.

La presidenta ha asegurado que no hay ningún contrato de la empresa de su pareja con la Comunidad de Madrid y ha insistido en que hay una operación "orquestada", incluso con medios de comunicación afines al Gobierno, para destruirla políticamente.