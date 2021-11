Íñigo Errejón ha protagonizado un contundente discurso para situar en el foco de los problemas de salud mental a la juventud española. El diputado ha pronunciado un alegato por los derechos de los jóvenes, a quienes ha situado como integrantes de "un grupo de riesgo": "Ser joven es España es, prácticamente, pertenecer a un grupo de riesgo".

El líder de Más País se ha centrado así en "dos generaciones que solo han conocido las crisis, que han concatenado una crisis con la siguiente", y que han sumado al menos otros dos factores que han convertido a estas generaciones en una 'diana' de riesgo.

"No hay expectativas y ven el futuro bloqueado y, además de este horizonte, tienen que soportar un discurso de 'Mr Wonderful' que te dice que puedes conseguir todo lo que te propongas y que si no lo consigues te aísla, te individualiza y te dice que la culpa es tuya por no haberlo logrado".

Una situación, ha dicho, que deriva en consecuencias "dramáticas para la salud mental en España, en particular de los más jóvenes": "La situación ya era dramática antes de la pandemia, pero ésta la ha agravado".

"Durante la pandemia los jóvenes enfermaron en un conjunto de dolencias psíquicas que hoy se han convertido en un verdadero tsunami en nuestro país", ha indicado Errejón, que ha otorgado datos que apoyan este extremo.

"Los trastornos alimenticios en España han aumentado en un 20% desde la pandemia. Siete de cada diez jóvenes declara sufrir ansiedad. Los intentos de suicidio entre la juventud española han aumentado en un 250% más", ha aseverado.

Así, el político ha recordado que "la vida no debería doler tanto a tantos" y que, además, las formas de paliarlo no están a disposición de todos. "En los colegios más caros los niños tienen orientadores y psicólogos suficientes. Pero si sus familias les llevan a la escuela pública resulta que lo que se van a encontrar son profesionales sobrepasados", ha añadido.

"Esto es una distribución política del dolor. A todo el mundo le puede doler la salud mental, pero hay algunos que pueden pedir ayuda y otros que tienen que aguantar", ha zanjado Errejón, que ha vuelto a llamar al Gobierno a actuar para poner en valor la salud mental.