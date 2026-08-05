Identifican a la pareja del vídeo viral practicando sexo en un coche en la A-7 en Marbella

Los detalles Ambos han sido denunciados por las infracciones de conducción negligente y no hacer uso del cinturón de seguridad, previstas en el Reglamento General de Circulación. Han abonado la multa en el acto al tratarse de una pareja de turistas extranjeros.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga han identificado a los ocupantes de un vehículo que se viralizó en redes sociales por mantener relaciones sexuales mientras circulaban por la autovía A-7 en Marbella. El conductor y la usuaria han sido denunciados por conducción negligente y no usar el cinturón de seguridad, pagando la sanción al instante, ya que eran turistas extranjeros con un coche alquilado. La Guardia Civil agradeció la colaboración ciudadana, destacando el rechazo social a conductas peligrosas. Además, recordaron el uso del teléfono 062 y la app Alertcops para reportar incidentes de seguridad vial.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga han localizado el vehículo e identificado al conductor y a la usuaria de un turismo después de que el pasado junio se hiciera viral en redes sociales un vídeo en el que se les apreciaba manteniendo relaciones sexuales mientras circulaban por la autovía A-7, a la altura de la localidad malagueña de Marbella.

Según han indicado desde la Guardia Civil en un comunicado, han sido denunciados por las infracciones de conducción negligente y no hacer uso del cinturón de seguridad, previstas en el Reglamento General de Circulación. Han abonado la cuantía de la sanción en el acto al tratarse de una pareja de turistas extranjeros que había alquilado el vehículo durante su estancia en Málaga.

Por otro lado, la Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana, "cada vez más habitual", lo que pone de manifiesto "el alto grado de concienciación de la sociedad y el creciente rechazo social hacia las conductas que ponen en peligro la seguridad vial".

Asimismo, han recordado que está a disposición de la ciudadanía el teléfono 062 para comunicar cualquier información o prestar colaboración en el ámbito de la seguridad vial o ante la comisión de cualquier hecho delictivo. Toda información será tratada de manera discreta y anónima.

También se ofrece la utilización de la aplicación móvil Alertcops, que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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