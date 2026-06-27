Page reconoce que es el "peor momento" en la historia del PSOE: "El partido está muy por encima de cualquier dirigente"

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, conversa con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a su llegada a la reunión del Comité Federal del Partido.

El contexto El líder manchego, que ha asistido al Comité Federal del partido, ha sido la única voz discordante a la hora de pedir "autocrítica" y exigir a la dirección de su formación garantías de que el PSOE no va a ser imputado como organización, porque "sería terrorífico".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asistido este sábado al Comité Federal del PSOE celebrado en Ferraz, una de las citas más duras para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en medio de la crisis generada por los casos de corrupción que afectan al partido. Por su parte, Page ha insistido en que "no hay que tener miedo a confiar en los ciudadanos" y ha considerado que hay que tener "miedo" hasta en los socios del Gobierno y que, a día de hoy, todo se ha complicado: "El partido está muy por encima de cualquier dirigente".

"Es el más grave, el peor momento del PSOE. Ya había muchas líneas rojas pisoteadas. Hay que poner los intereses del país por encima de los propios", ha señalado recalcando que hay que salir con la "garantía" de que el PSOE está "limpio".

Así, el manchego ha insistido en que "hay que poner los intereses del país por encima de los intereses propios" y al ser preguntado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las últimas informaciones que rondan sobre su persona, ha dicho que "todo tendrá su tiempo" pero que le "duele mucho" lo que está ocurriendo y que espera "que se confirme que no sean ciertas" las acusaciones que enfrentan porque "sería un socavón".

El manchego detecta "mucho miedo" en su partido

Page ha sido la única voz discordante a la hora de pedir "autocrítica" y exigir a la dirección de su partido garantías de que el PSOE no va a ser imputado como organización, porque "sería terrorífico". Ha señalado que detecta "mucho miedo" en su partido y en sus "supuestos socios" a dar la palabra a los ciudadanos y ha recordado que hoy las cosas "se han complicado muchísimo más".

Otro de los líderes autonómicos que ha venido planteando ciertas críticas a la dirección federal -por ejemplo respecto a la financiación autonómica- es el secretario general en Castilla y León Soria Carlos Martínez, el que fuera alcalde de Soria casi dos décadas hasta abril de este año. Sin embargo, llega en una posición complicada después del reciente registro en el consistorio y la detención de una de las concejalas.

Martínez ha destacado la "necesidad de presentar Presupuestos Generales del Estado" y, en referencia a la posibilidad de adelantar elecciones, ha dicho que el presidente "se ha ganado el derecho a convocar cuando crea conveniente". Pero el soriano no ha sido el único que ha comentado esta posibilidad.

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha recalcado que la posibilidad de un adelanto electoral es un potestad exclusiva del presidente del Gobierno, pero ha defendido que "merece la pena" acabar con la legislatura y seguir mejorando la vida a la gente.

Alegría ha defendido que es él quien tiene en su mano la decisión de convocar o no elecciones y que ya ha dicho "muy claro" que éstas serán en el año 2027, aunque, sea como fuere, ha subrayado que "merece la pena" seguir "con este proyecto de transformación y de avances" que lidera Sánchez. "Creo que ya está todo dicho", ha apostillado.

La socialista aragonesa ha dicho que afronta este Comité Federal "con todas las ganas y con toda la ilusión" y ha aprovechado para reconocer la labor de los cientos de alcaldes y concejales de toda España, especialmente en Aragón, "que dan lo mejor de sí mismos y dedican 24 horas a esa gestión".

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