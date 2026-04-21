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La otra 'Sagrada familia'

La Audiencia Nacional cita a Pujol a declarar presencialmente el próximo lunes

El contexto La declaración del expresidente se enmarca en el juicio que arrancó el pasado mes de noviembre en el que se juzgan los 23 años de corrupción de Pujol y el Pujolismo.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol durante la Diada de 2025El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol durante la Diada de 2025Europa Press
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La Audiencia Nacional ha citado al expresidente catalán Jordi Pujol para que acuda a declarar presencialmente el próximo lunes en el juicio que se sigue contra él y sus siete hijos por la fortuna oculta en Andorra, aunque ha acordado que antes lo examine de nuevo un médico forense.

En una providencia, a la que ha tenido acceso laSexta, el tribunal que juzga a los Pujol por el origen de la fortuna oculta fija para las 9:30 horas del próximo lunes la declaración del expresidente catalán, quien "deberá comparecer personalmente" a los efectos de ser reconocido por un médico forense.

Media hora antes, tendrá que comparecer ante el médico forense para ser sometido a un examen en el que se confirme que está en condiciones de declarar. A sus 95 años, sus problemas de salud no le han servido para librarse, pues ya en anteriores ocasiones ha tenido que comparecer por videoconferencia.

La fortuna del 3%

Una declaración que se enmarca en el juicio que arrancó el pasado mes de noviembre en el que se juzgan los 23 años de corrupción de Pujol y el Pujolismo. Y es que la familia tendrá que explicar el origen de su fortuna, millones amasados a base de comisiones que recibió durante años de empresarios catalanes a cambio de contratos públicos.

Eso es lo que se certifica en este juicio que aborda el famoso 3%, a través del que la familia Pujol amasó una fortuna que ocultó en el extranjero y que el propio Jordi Pujol reconoció, mediante una carta hace más de una década. En ella aseguraba que, en 30 años, nunca había encontrado el momento para regularizar una supuesta herencia de su padre, Florenci.

Fue en el año 2014 cuando un comunicado de Jordi Pujol hizo saltar por los aires su reputación. El expresident catalán, con esas 575 palabras, reconoció tener dinero oculto en el extranjero. A pesar de confesar esa fortuna millonaria, Pujol negó cualquier actividad ilegal. "Hay una herencia que viene muy de lejos, que viene de mi padre", así justificaba esas cuentas en Andorra.

Un argumento, que la fortuna fuera de España es gracias a una herencia, que choca con los indicios de la UDEF. Al parecer, el expresident catalán -también su familia- se habrían enriquecido durante años con la adjudicación de contratos que hacía su propio Gobierno.

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