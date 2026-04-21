Sanidad concluye que la homeopatía es "comparable al placebo" y advierte de sus "riesgos" para la salud

Los detalles El Ministerio de Sanidad recoge un informe en el que se señala que desde el punto de vista científico, los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual.

El informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, respaldado por el Ministerio de Sanidad, concluye que no hay evidencia científica que respalde la eficacia de la homeopatía como tratamiento terapéutico. Tras analizar 64 revisiones sistemáticas desde 2009, se observa que los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía suelen tener baja calidad metodológica, con muestras pequeñas y sesgos. Además, en diluciones comunes como la 12 CH, es imposible que quede una molécula del ingrediente original, eliminando cualquier efecto terapéutico. Sanidad advierte que la homeopatía puede poner en riesgo la salud al sustituir tratamientos médicos efectivos.

"No existe evidencia científica publicada que avale la eficacia de la homeopatía como un instrumento terapéutico eficaz". Esta es una de las conclusiones que arroja el informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), recogido por el Ministerio de Sanidad, que señala que los efectos observados son comparables al placebo.

El informe analiza 64 revisiones sistemáticas publicadas desde 2009 y destaca que la mayoría de los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía presentan una baja calidad metodológica, porque suelen estar invalidados por muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización. Según este estudio, a medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía disminuye hasta desaparecer.

Sanidad detalla que en diluciones habituales como la 12 CH, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con 100 partes de disolvente 12 veces consecutivas, es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado, lo que rompe cualquier relación de causa-efecto entre el producto y el efecto terapéutico.

"Los ciudadanos deben conocer, cuando escogen iniciar o mantener tratamientos basados en la homeopatía, que esta carece de evidencia científica y que pueden poner en peligro su salud si rechazan o sustituyen los tratamientos que la medicina basada en la evidencia les propone", defiende el informe.

Para Sanidad, los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual desde el punto de vista científico. La AEMPS advierte que el principal riesgo asociado es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada.

Reacciones adversas graves

En este contexto, se indica que teorías como la 'memoria del agua', basada en la creencia de que el líquido retiene las propiedades de una sustancia aunque ya no queden moléculas de ella, son postulados sin base empírica que desafían el pensamiento científico y racional.

Este documento analiza también la actuación de otros países en este ámbito, como Reino Unido, cuyo Comité de Ciencia y Tecnología ha recomendado detener la financiación pública y advertir en el etiquetado sobre la falta de eficacia; y Australia, donde se ha concluido que la homeopatía no debe usarse para tratar enfermedades crónicas o graves.

Sanidad también ha recordado que, aunque existe la creencia popular de que estos preparados son inocuos por ser 'naturales', se han notificado reacciones adversas graves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición en otros países.

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