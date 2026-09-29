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Crisis migratoria

El Gobierno nombra a David de la Encina nuevo delegado en Ceuta tras la dimisión de Pérez Triano

Los detalles El nuevo delegado del Gobierno fue alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) entre 2015 y 2019 así como edil en ese mismo Ayuntamiento y es personal laboral de la fundación pública Andalucía Emprende.

Imagen de archivo de David de la Encina. Imagen de archivo de David de la Encina.Europa Press
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El Gobierno ha nombrado a David de la Encina como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, en sustitución de Miguel Ángel Pérez Triano, quien renunció a su cargo este lunes, dos meses después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad procedentes de Marruecos.

El ministro de Política Territorial y coordinador del Mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha informado de este nombramiento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y le ha deseado toda la suerte al nuevo delegado del Gobierno.

También ha expresado el reconocimiento del Gobierno a la labor de Miguel Angel Triano por defender sus responsabilidades "desde el primer día" de la entrada masiva de migrantes e incluso antes. "No tengo más que palabras de agradecimiento al trabajo desarrollado por el delegado del Gobierno", ha apuntado el ministro.

El nuevo delegado del Gobierno fue alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) entre 2015 y 2019 así como edil en ese mismo Ayuntamiento y es personal laboral de la fundación pública Andalucía Emprende.

Nacido en Ceuta en 1970, el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta estudió Derecho en la Universidad de Cádiz y actualmente vive en la también gaditana localidad de San Fernando.

Miguel Ángel Pérez Triano anunció su renuncia este mismo lunes tanto al cargo de delegado del Gobierno como al resto de responsabilidades políticas, entre ellas la secretaría general del PSOE en Ceuta.

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