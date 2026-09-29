El Gobierno nombra a David de la Encina nuevo delegado en Ceuta tras la dimisión de Pérez Triano

Los detalles El nuevo delegado del Gobierno fue alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) entre 2015 y 2019 así como edil en ese mismo Ayuntamiento y es personal laboral de la fundación pública Andalucía Emprende.

El Gobierno ha designado a David de la Encina como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, reemplazando a Miguel Ángel Pérez Triano, quien renunció tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció el nombramiento y reconoció la labor de Triano, agradeciendo su compromiso desde el inicio de la crisis migratoria. De la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María y nacido en Ceuta, estudió Derecho en la Universidad de Cádiz. Pérez Triano también dejó su cargo como secretario general del PSOE en Ceuta.

El Gobierno ha nombrado a David de la Encina como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, en sustitución de Miguel Ángel Pérez Triano, quien renunció a su cargo este lunes, dos meses después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad procedentes de Marruecos.

El ministro de Política Territorial y coordinador del Mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha informado de este nombramiento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y le ha deseado toda la suerte al nuevo delegado del Gobierno.

También ha expresado el reconocimiento del Gobierno a la labor de Miguel Angel Triano por defender sus responsabilidades "desde el primer día" de la entrada masiva de migrantes e incluso antes. "No tengo más que palabras de agradecimiento al trabajo desarrollado por el delegado del Gobierno", ha apuntado el ministro.

El nuevo delegado del Gobierno fue alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) entre 2015 y 2019 así como edil en ese mismo Ayuntamiento y es personal laboral de la fundación pública Andalucía Emprende.

Nacido en Ceuta en 1970, el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta estudió Derecho en la Universidad de Cádiz y actualmente vive en la también gaditana localidad de San Fernando.

Miguel Ángel Pérez Triano anunció su renuncia este mismo lunes tanto al cargo de delegado del Gobierno como al resto de responsabilidades políticas, entre ellas la secretaría general del PSOE en Ceuta.

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