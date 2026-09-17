Pérez Llorca intenta justificar el nuevo retraso en el envío del ES-Alert en Valencia: "No se envía para avisar de que va a llover"

Los detalles El president de la Generalitat Valenciana sostiene que "se habían hecho todos los avisos correspondientes y se había facilitado toda la información a los municipios". Además, alega que había alerta naranja y no roja por lluvia.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la actuación de su gobierno durante las fuertes lluvias en Valencia, asegurando que el sistema ES-Alert funcionó correctamente. Según Llorca, los avisos se realizaron "en tiempo y forma" y se siguieron "criterios técnicos", lo que califica como una actuación "acertada". A pesar de las críticas recibidas, Llorca explicó que la alerta activa era de nivel naranja, no roja, y que se había proporcionado toda la información necesaria a los municipios. Aunque inicialmente no se consideró necesario enviar un ES-Alert, finalmente se decidió hacerlo debido a las condiciones meteorológicas, que se asemejaban a una alerta roja. Llorca defiende que fue una decisión técnica adecuada.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que este miércoles "todos los planes y todos los avisos funcionaron perfectamente" en el envío del ES-Alert por las fuertes lluvias acontecidas en Valencia, ya que, asegura, hubo "avisos en tiempo y forma" y se siguieron "criterios técnicos", por lo que considera que la actuación en conjunto fue "acertada".

Al ser preguntado por el ES-Alert y las duras críticas que ha recibido tanto por la oposición como por las víctimas de la DANA de 2024, el jefe del Consell ha asegurado que el aviso activo en la Comunitat Valenciana era de nivel naranja y no una alerta roja.

Además, ha afirmado que "se habían hecho todos los avisos correspondientes y se había facilitado toda la información a los municipios" para poner en marcha las medidas de prevención necesarias. "Por lo tanto, avisos ha habido en tiempo y en forma", ha añadido Llorca. Además, ha puntualizado que la alerta de Protección Civil "no se envía para avisar de que va a llover".

El máximo responsable de la Generalitat ha defendido que, tras la DANA de 2024, se decidió que "cuando queda claro que hay un aviso por alerta roja, se envía un ES-Alert preventivo", por lo que, siguiendo ese criterio, este miércoles no habría sido necesario el envío al estar Valencia en alerta naranja.

"Ayer, en un momento determinado dentro de esa alerta naranja, el conseller de Emergencias al frente del Cecopi y las personas que están allí en el Cecopi decidieron enviar un ES-Alert porque las lluvias que se estaban dando, y en el espacio-tiempo que se estaban dando, se ajustaban ya más a un criterio de alerta roja que de alerta naranja", ha expuesto Llorca, que ha añadido que " en previsión de que pudiese aumentar considerablemente el caudal de los barrancos, decidieron enviar ese ES-Alert".

"Son criterios técnicos que adoptan las personas que están al frente de la emergencia y yo creo que es un criterio acertado", ha concluido Juanfran Pérez Llorca tratando de defenderse de todas las críticas recibidas por su administración.

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