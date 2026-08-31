Niñas migrantes prostituidas en el barrio de El Príncipe de Ceuta a cambio de comida: los relatos de los vecinos a laSexta.

Los detalles La Policía Nacional ha confirmado que tienen desplazado a Ceuta a un grupo especializado en redes de proxenetismo, la UCRIF.

La Policía investiga un posible caso de proxenetismo en el barrio de El Príncipe, en Ceuta, donde niñas migrantes son obligadas a prostituirse a cambio de comida o pequeñas sumas de dinero. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) ha desplazado un grupo especializado para investigar estos hechos. laSexta ha confirmado la situación a través de testimonios de vecinos, quienes, bajo anonimato, han relatado cómo las menores, muchas de ellas menores de 14 años y vulnerables, son explotadas sexualmente. Una vecina marroquí, residente en Ceuta desde hace 20 años, ha ayudado a la cadena a corroborar estos testimonios.

La Policía investiga en algunos barrios de Ceuta, como el populoso El Príncipe, proxenetismo con niñas. Las han obligado a prostituirse, muchas veces, a cambio de comida en algunas habitaciones de ese barrio.

laSexta ha conseguido la confirmación de esta noticia por ambas partes: de quien lo está investigando y de quién lo está viendo con sus propios ojos. Por un lado, la Policía Nacional ha confirmado que, efectivamente, tienen desplazado a Ceuta a un grupo especializado en redes de proxenetismo.

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional (UCRIF) está investigando lo que está ocurriendo en el barrio El Príncipe.

laSexta ha acudido a ese barrio acompañada de una vecina. Otros residentes, reticentes a personas ajenas y mucho más a las cámaras de televisión, han accedido a contar lo que está ocurriendo bajo la condición de anonimato.

Así, según han asegurado que han visto con sus propios ojos, hay vecinos marroquíes que en el campamento cercano, donde están las menores, niñas que cruzaron la frontera, que son muy pequeñas, muchas de ellas menores de 14 años, que están solas, que son vulnerables, se acercan allí y les ofrecen dinero, cantidades miserables, o a veces una única comida, a cambio de que se prostituyan.

Es decir, se aprovechan sexualmente de las niñas migrantes porque han venido sin absolutamente nada. Es la realidad que está investigando la Policía y que han confirmado los vecinos de El Príncipe.

Niñas migrantes prostituidas en el barrio de El Príncipe de Ceuta a cambio de comida: los relatos de los vecinos a laSexta

Una mujer musulmana, de origen marroquí pero que lleva 20 años viviendo en Ceuta y conoce bien la zona ha acompañado a laSexta a la zona. Gracias a ella un vecino confirma que ha visto a niñas prostituidas a cambio de dinero o comida. "Hay gente buena y gente mala. Ha cambiado esto, claro hay más gente y hay más conflicto", ha contado un vecino.

"La niña, yo estuve hablando con ella, y le digo: 'Yo te acompaño a la frontera para que estés mejor y te vea tu familia antes de estar en la calle'", ha señalado otra vecina, que ha agregado: "Sí, pero ella dice que su familia no tiene dinero. Y no quería".

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