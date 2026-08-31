Tesh Sidi, sobre el ático de Díaz Ayuso: "El PP tiene un problema, no saben explicar para qué necesitan un piso de seis millones de euros"

La diputada expone que Más Madrid ha decidido llevar esta compra al Tribunal de Cuentas debido a que se ha utilizado dinero público para ello.

Más Madrid ha anunciado que va a llevar al Tribunal de Cuentas la compra del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid. Tesh Sidi cuenta en Más Vale Tarde que han tomado esta decisión dado que se ha utilizado dinero público para ello.

"Creemos que hay una pérdida de dinero en las arcas públicas por esos intermediarios", expone Sidi, "pero, sobre todo, es lo que esperaría cualquier ciudadano es que el mayor partido de oposición a la señora Díaz Ayuso lleve esto a los tribunales para exigir que rinda cuentas".

Sidi considera que se ha perdido la credibilidad de Díaz Ayuso, "pero seguimos esperando también que el jefe del Partido Popular, Núñez Feijóo, también diga qué sabía". "Lo que nosotras sabemos del PP de Madrid es que es un partido corrupto, que, en su momento, le hizo una guerra civil al señor Casado", reflexiona, "y esa señora Díaz Ayuso, que se llevó por delante al señor Casado, es la misma que apadrinó Núñez Feijóo en su momento".

"El PP tiene un gran problema porque no están sabiendo explicar para qué necesitan un piso de seis millones de euros como sede del Gobierno de Madrid", indica. Sidi señala que esto, además, ocurre en una de las comunidades en las que la vivienda es uno de los grandes problemas. "El problema es la falta de empatía, la chulería con la que habla y la sensación de impunidad continua", concluye.

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