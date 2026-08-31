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El presidente exculpa a Rabat

Sánchez se queda solo: los socios y la oposición no se creen sus explicaciones y culpan a Marruecos de la crisis migratoria

El contexto El presidente del Gobierno ha exculpado al Gobierno marroquí de la entrada de 80.000 migrantes en Ceuta: "No hay ninguna información por parte de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda".

Imagen de archivo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI
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"No hay ninguna información por parte de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda". Con esas palabras ha defendido este lunes Pedro Sánchez que Marruecos no tuvo responsabilidad alguna en la crisis migratoria que golpeó Ceuta los días 30 y 31 de julio con la entrada de 80.000 personas.

Sin embargo, la versión de Sánchez no se la ha creído nadie más allá del PSOE. Ni siquiera los socios de Gobierno comparten la postura del partido mayoritario de la coalición. Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida y portavoz de Sumar, asegura que los socialistas "se están equivocando con la política de apaciguamiento, se están equivocando con el elefante en la habitación que no quieren nombrar y se están equivocando con justificar una acción criminal como la que ha hecho el Gobierno marroquí".

Una postura que también defiende la diputada y activista Tesh Sidi, que reclama a Moncloa que tome medidas para que una crisis de estas dimensiones no se repita.

"El tema es cuáles son los elementos disuasorios de cara a las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y Canarias y cómo podemos europeizar esta preocupación de España sobre sus fronteras", ha defendido en Más Vale Tarde.

Críticas a izquierda y derecha

El presidente no convence a sus socios, pero tampoco a la oposición, que ironiza sobre el trato que Moncloa está dando a Rabat en el último mes. "Exculpa a Marruecos y acusa a una internacional ultraderechista, solo le ha faltado culpar a Franco. Hemos visto una enorme delicadeza con Marruecos y al mismo tiempo una sorprendente dureza con los propios ceutíes", ha afirmado hoy el portavoz del PP, Borja Sémper.

Más duro ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, para quien las palabras del presidente en la Cadena SER "demuestran la traición a los españoles". "Sánchez hoy se ha convertido en un lacayo de Marruecos", ha afirmado el presidente de la formación ultraderechista.

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