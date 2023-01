Dani Alves ya está en la cárcel de Brians 1. Allí ha ingresado este viernes después de que la jueza decretase para él prisión provisional sin fianza por la presunta agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca barcelonesa el pasado mes de diciembre.

Los Mossos d'Esquadra detenían al futbolista este mismo viernes a su regreso a España desde México, donde reside actualmente. El exjugador del F.C. Barcelona, según el relato de la víctima, la habría abofeteado y violado en el baño de una discoteca barcelonesa la madrugada del 30 al 31 de diciembre.

Él, sin embargo, defendió su inocencia el pasado 5 de enero, cuando intervino en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde aseguró no conocer a la denunciante.

Durante esa entrevista, afirmó que estuvo "bailando un rato" y "disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno".

"Lo siento mucho pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, nunca la vi otra vez en mi vida", aseguró el futbolista entonces, unas dos semanas antes de su detención, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas.