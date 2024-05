El Partido Popular ha sostenido este martes que la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el reconocimiento de Palestina es una cortina para "no hablar" de la ley de amnistía. Fuentes del PP han señalado a laSexta que el jefe del Ejecutivo "no ha dicho nada que no hubiera podido comunicar su portavoz": "Está cómodo hablando de Palestina para no hablar de la amnistía".

Asimismo, y dado que la comparecencia de Sánchez tuvo lugar a las 8.30 horas, los 'populares' "esperan que nadie haya madrugado mucho para escuchar al presidente". "No ha dicho nada que no hubiera podido comunicar su portavoz en la rueda de prensa ordinaria del Consejo de Ministros. Y las escasas novedades debió darlas en su comparecencia del Congreso de la pasada semana solicitada por él mismo", han insistido fuentes de Génova.

Creen que lo que "ha dicho hoy no cuenta ni siquiera con el apoyo de Sumar, puesto que Yolanda Díaz fijó unas fronteras totalmente diferentes de las que dice defender Sánchez para ese nuevo Estado palestino". Sin embargo, la vicepresidenta segunda sí que ha mostrado su apoyo a esta decisión, señalando en sus redes sociales "que hoy hacemos justicia con la libertad del pueblo palestino, el sentir mayoritario de la sociedad española y nuestro compromiso con el derecho internacional". "Reconocer el Estado palestino es un avance que debe servir para poner fin al genocidio, la ocupación y el apartheid", ha asegurado Díaz.

Pero el PP dice que "este viaje y en estos términos no es que no cuente con el apoyo de otros países de nuestro entorno, sino que no cuenta ni con el de la mitad de su Gobierno". "Sánchez está cómodo hablando de Palestina (o de Argentina) para no hablar de España a 48 horas de aprobar la ley de amnistía y con la corrupción de su partido, su Gobierno y su entorno siendo investigada en la Audiencia Nacional, pero también por las instituciones de Justicia de la Unión Europea", sostienen dichas fuentes del PP.

Aseguran que Sánchez "centra sus esfuerzos en Oriente Medio para arrebatar el voto de sus socios (o exsocios) parlamentarios, las necesidades de los españoles siguen sin merecer su atención". "Inflación, precio de la vivienda, subida de los alquileres, inseguridad ciudadana, crisis en el sector agroganadero o sequía no son una prioridad para su Gobierno", han agregado.