Armengol llama a "posicionarse en el lado correcto" ante el papa León XIV: "Hay que restaurar el orden internacional"

¿Qué ha dicho? La presidenta del Congreso de los Diputados apuesta por "reorientar la economía hacia la dignidad y la tecnología hacia la igualdad, la estabilidad y la inclusión".

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha destacado la relevancia de la visita del papa León XIV al Congreso, calificándola como un "momento histórico" y un "alto honor". En su discurso, Armengol subrayó la importancia de posicionarse a favor de la paz y el multilateralismo para garantizar la convivencia internacional, refiriéndose a conflictos como los de Oriente Medio y Ucrania. Además, enfatizó la necesidad de combatir la pobreza, la precariedad y diversas formas de violencia. Armengol abogó por una cooperación basada en la solidaridad y el uso responsable de la inteligencia artificial para promover la dignidad y el bienestar de todos, reorientando la economía y la tecnología hacia la igualdad y la inclusión.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha pronunciado el discurso previo a la intervención del papa León XIV en la Cámara Baja, un momento histórico dentro de una visita que ha movilizado a millones de personas en Madrid. Armengol ha trasladado el "alto honor" que supone dar la bienvenida al pontífice y su presencia en la "sede de la representación democrática del pueblo español".

Para la presidenta del Congreso, la visita de León XIV supone "un momento de especial relevancia para nuestro país" y ha hecho un llamamiento para "posicionarse en el lado correcto", en el que la paz "ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional".

"El multilateralismo es una condición para la posibilidad de la convivencia internacional y una garantía frente a la fragmentación, el aislamiento y la imposición de la fuerza y la sinrazón. Hay que restaurar el orden internacional: deben imperar las leyes, no la fuerza; deben vencer el humanismo y la solidaridad", asegura Armengol, unas palabras que aluden a conflictos como los de Oriente Medio y Ucrania.

Las tareas, según la presidenta de la Cámara Baja, son la lucha contra la pobreza, contra la precariedad y "contra las violencias: la violencia de género, la violencia racista o la que premia el privilegio frente a la vulnerabilidad".

Armengol ha hecho mención a los avances científicos y su progreso "desde tiempos inmemoriales", aunque ha avisado ante la "desorbitada e impredecible revolución de la inteligencia artificial", que plantea un escenario "enormemente disruptor" y del que el papa ya ha hablado en su encíclica anual.

Es necesario, ha proseguido Armengol, construir "formas de cooperación, delimitar las maneras de actuación bajo unos supuestos solidarios, empáticos y responsables, que garanticen un acceso igualitario, que la razón de ser de esta poderosísima herramienta", aludiendo a la inteligencia artificial, sea la "búsqueda de la dignidad de todas las personas y el bien de los pueblos, no el enriquecimiento de unos pocos, no la encarnizada lucha de poder a la que ahora asistimos".

"Es nuestro cometido. Está en nuestras manos. Debemos reorientar la economía hacia la dignidad y la tecnología hacia la igualdad, la estabilidad y la inclusión. Impongamos, de una vez, nuestras políticas humanistas y responsables, porque ninguna innovación será verdaderamente valiosa si erosiona aquello que nos define como sociedades libres y democráticas", ha defendido Armengol.

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