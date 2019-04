Los argumentos de Jordi Pujol en el Parlament: "Si se toca la rama de un árbol caerán todas"

LA CÓLERA DE PUJOL

Jordi Pujol se ha mostrado iracundo con los diputados catalanes que le han pedido explicaciones. Su rabia ha quedado patente en notables frases. "Me quedo alucinado cuando me dicen que he tenido una conversación con Mariano Rajoy pidiéndole que no sé qué, eso es mentira. Es una intoxicación, que quede claro. No he tenido ninguna conversación con Rajoy, si fuera así, él sería el culpable", ha afirmado. También ha dicho: "Me han convocado para hablar de este depósito, de este legado, por lo tanto, de ello voy a hablar". Además, ha destacado que se ha excitado porque le "dan pena alguna de las cosas que se han dicho".