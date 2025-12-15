Ahora

Cruce de declaraciones

Argüello mantiene su pulso al Gobierno: "No soy neutral ante el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho"

El contexto Félix Bolaños escribió una carta abierta al presidente de la Conferencia Episcopal después de que este pidiese un adelanto electoral en la que le pedía "abstenerse de romper la neutralidad política" y "actuar con respeto", algo a lo que el arzobispo ha hecho oídos sordos.

Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia EpiscopalLuis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia EpiscopalEuropa Press
El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha replicado esta noche en su polémica con el Gobierno que no es "neutral" ante el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este domingo al presidente de la Conferencia Episcopal de romper "la neutralidad política de la Iglesia" por pronunciarse "a favor del fin del actual Gobierno", y le ha pedido que respete la democracia y al Ejecutivo. En un mensaje publicado en X, Argüello ha contestado: "Ante el respeto a la vida y su dignidad, la comprensión y el apoyo a la familia en la vivienda y la educación, la acogida de inmigrantes, el servicio a los pobres, la libertad religiosa y de conciencia y el respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho, no soy neutral".

La Vanguardia publicó este domingo una entrevista con el presidente de la Conferencia Episcopal en la que manifestaba que la situación política en España está más "bloqueada" aún que hace seis meses por la falta de Presupuestos y por ello pide ir a "una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos".

Carta de Félix Bolaños a Luis Argüello.
Polémica por las palabras de Argüello sobre el Gobierno: "Absténgase de romper la neutralidad política y actúe con respeto"

En un acto en Cáceres, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la polémica al afirmar que en la Conferencia Episcopal "cuando gobierna la derecha no dicen eso, quieren que se respeten los cuatro años que mandata la Constitución", al tiempo que le ha ofrecido a Argüello una cuarta opción: "respetar el resultado electoral aunque no te guste".

