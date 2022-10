El Govern continúa en crisis, aunque parece que no por mucho tiempo más. Y eso que en la tarde de este viernes, Junts per Catalunya ha hecho saltar por los aires el tablero político catalán al anunciar que abandona la coalición independentista forjada con ERC. Así lo ha comunicado la presidenta del partido, Laura Borràs, atendiendo a los resultados que ha arrojado la consulta realizada por el partido a sus bases: el 55,73% votó 'no' a seguir formando parte del Gobierno de la Generalitat.

Quizá a sabiendas de este anuncio, o anticipándose al peor de los escenarios, el president del Govern, Pere Aragonès, ha mantenido también este viernes un encuentro con su núcleo duro en el Palau en busca de una solución para salir del paso.

En su declaración, Aragonès ha descartado convocar elecciones y piensa continuar gobernando "por responsabilidad" pese a la salida de JxCat del Govern y sí buscará "complicidades", tendiendo la mano a otros grupos parlamentarios.

Además, llama al resto de formaciones estar a la altura para darle estabilidad: "Que quien gane sea el país", y ha añadido que nombrará a los nuevos consellers en los próximos días. "Se trata de que quien gane sea el país", ha recalcado.

La Ley de Presidencia de la Generalitat contempla los pasos que el presidente catalán, Pere Aragonès, deberá seguir a partir de ahora para nombrar a esos nuevos miembros de su Govern, si bien en un caso como el actual no se fijan plazos concretos:

1 - Publicación de los ceses en un boletín extraordinario

Los ceses pueden ser a petición del conseller o por decisión del presidente, pero si se trata del primer caso, igualmente será el presidente Pere Aragonès quien deberá aceptarlos. Una vez tomada la decisión por parte del presidente, los ceses de los consellers serán publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), aunque en una publicación extraordinaria que podrá publicarse en cualquier hora; el cese será eficaz a partir de su publicación.

2 - Nombramiento de consellers y posible redefinición del Govern

Si Aragonès así lo considera, será potestad suya determinar la estructura del gobierno, lo que abre un abanico de posibilidades, entre ellas definir el número de departamentos o sus denominaciones, cambios en ámbitos competenciales, orden de precedencia de los departamentos o de las adscripciones de los entes públicos.

Todas esas posibles redefiniciones, de hacerse, serían vía decreto del presidente, quien a partir de entonces podrá nombrar a sus nuevos consellers, un paso que también será publicado en un anexo extraordinario del DOGC. Y, en todo caso, una vez los consellers anteriores hayan cesado, serán los secretarios generales de cada departamento los que asegurarán la continuidad del trabajo de las consellerías, hasta el final de todo el proceso de relevo.

3 - Toma de posesión de los consellers y comunicación al Parlament

El siguiente paso se llevar a cabo la toma de posesión de los nuevos consellers, algo que se acostumbra a llevar a cabo horas después de la publicación en el DOGC. Cuando tomen posesión de sus cargos, Aragonès convocará una reunión del Govern para nombrar a los secretarios generales de los departamentos; del mismo modo, será necesario también comunicar todos los cambios al Parlamento de Cataluña. Y ya en las siguientes sesiones del Govern se aprobarán los nombramientos o ratificaciones de los secretarios sectoriales de los departamentos, así como de los directores generales, los titulares de los entes públicos adscritos y los delegados territoriales.