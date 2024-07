El Gobierno ha pedido al Partido Popular "responsabilidad", "altura de miras" y una "posición común", ante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este 10 de julio en Tenerife. En el encuentro el Ejecutivo y CCAA abordarán el reparto de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo ha exigido así a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que "rompa" de una vez con Vox en sus respectivos gobiernos autonómicos y apoye la reforma de la ley de extranjería.

"Por lo tanto, aquí le exigimos también al Partido Popular responsabilidad y altura de miras y, sobre todo, una posición común porque vemos un discurso, el discurso que realizan en la comunidad autónoma de Canarias donde están gobernando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y otro muy distinto en el resto de las comunidades autónomas", ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la posición de los 'populares' a la propuesta del Gobierno de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes.

El Gobierno abordará este miércoles 10 de julio con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de menores migrantes no acompañados entre los territorios. La reunión tendrá lugar en Tenerife, con la incógnita de si el PP apoyará la reforma de la Ley de Extranjería que propone el Ejecutivo y tras las amenazas de Vox a los 'populares' de romper sus pactos autonómicos.

El principal objetivo del encuentro será abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas acojan a niños migrantes no acompañados de forma "solidaria y vinculante" con los territorios de llegada. Canarias tiene actualmente cerca de 6.000 menores y la propuesta del Ejecutivo es que el tope contemplado esté entre 2.000 y 3.000.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recalcado que no tiene "en la cabeza" que el Partido Popular vote en contra de una modificación legislativa. "Tenemos claro que Vox no la va a votar, de ello Vox ni ha acordado en Canarias el texto que han acordado todas las fuerzas, ni nos manifestó en la reunión que tuvimos con ellos ninguna posibilidad de apoyo, ni siquiera de abstención. Es más, su tesis es clara, con respecto a los menores no acompañados, es devolverlos", ha asegurado.

En cuanto a un "plan 'B'" si no logran modificar la Ley de Extranjería, Torres ha asegurado que no lo hay y que "lo importante" es contar con el apoyo necesario para hacerlo. "Estamos teniendo la mano al máximo. Volvemos mañana a reunirnos, se lo volveremos a explicar. Y al final, todo esto acabará en pocos días o semanas con una manifestación parlamentaria. Y ahí es donde se van a retratar, nos vamos a retratar todos los grupos políticos", ha subrayado el ministro.