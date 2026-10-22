Antonio de la Torre, sobre el veto de Vox a películas que impliquen "adoctrinamiento ideológico": "Es peligroso, es una invitación a la censura"

El actor ha respondido a la medida de la ultraderecha en Castilla y León, donde gobierna con el PP, y afirma que "no es real que el cine sea de izquierdas". "A lo mejor es que la gente que se dedica a la cultura es crítica con la realidad", dice.

El actor Antonio de la Torre ha estado en Más Vale Tarde para hablar con Iñaki López de esa decisión de Vox de vetar todas las ayudas a películas que, a su juicio, impliquen "adoctrinamiento ideológico". "Es una patada a ver qué se remueve. No le veo ni base ni contenido", ha afirmado.

"Es crear un marco erróneo. Hay que cambiar lo que la RAE dice de cultura porque es lo opuesto al adoctrinamiento. Evidentemente esto es una invitación a la censura y es algo peligroso. Nunca he oído a nadie pronunciarse de manera tan clara", ha expuesto.

Porque para el actor, "la cultura es algo que vertebra a un país" y que "crea una conciencia y una liberación del pueblo": "No es real ni cierto que el cine sea de izquierdas. A lo mejor es que la gente que se dedica a la cultura es crítica con la realidad".

"Tengo cierta amistad con Borja Semper y me consta que le encanta el cine. En Francia, el cine es un asunto de Estado y se vive de otra manera", ha insistido.

De la Torre, en lo que al 29 de noviembre respecta, ha mostrado su "confianza en el país": "Lo que está en juego va mucho más allá. Lo que de verdad le importa a la gente es el marco de convivencia que estamos creando, el problema de la vivienda, afianzar el empleo y avanzar. España necesita esperanza e ilusión".

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