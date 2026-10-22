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Más Vale Tarde

Iñaki López denuncia la suplantación de identidad del PP a Zapatero, Ábalos y Begoña Gómez con IA: "Todo esto huele a Trumpismo"

El presentador de Más Vale Tarde denuncia que, a partir de ahora, cualquiera podría usar estos métodos para "impedir el ascenso de un compañero de trabajo, putear al vecino que no quiere poner ascensor o humillar a su expareja".

MONOLOGO
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Este jueves, el Partido Popular ha colgado un vídeo hecho con inteligencia artificial en el que suplanta a José Luis Ábalos, el expresidente Zapatero o Begoña Gómez y les hace decir frases que ellos nunca han pronunciado.

Iñaki López lo ha analizado en el arranque de Más Vale Tarde, denunciando que "aunque pueda resultar al votante conservador una obra cumbre de la sátira política", se trata de "un peligroso mensaje" a la sociedad.

"Si un partido político con vocación de Gobierno abre la puerta a compartir vídeos manipulados por IA suplantando identidades para atacar al rival, ¿qué será lo próximo?", pregunta Iñaki López, exponiendo que, a partir de ahora, cualquiera podría usar estos métodos para "impedir el ascenso de un compañero de trabajo, putear al vecino que no quiere poner ascensor o humillar a su expareja".

"No es serio que un partido tan importante esconda, manipule y altere la realidad. Ajustarse a la verdad es mejor que convertirse en viral. De hecho, se puede hacer parodia sin renunciar a la verdad", afirma Iñaki López, que denuncia que "todo esto huele a trumpismo", recordando que el presidente estadounidense puso de moda este tipo de prácticas al publicar un vídeo simulando que Gaza se convertía en un resort vacacional de lujo mientras el pueblo palestino estaba siendo sometido a un genocidio por parte de Israel.

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