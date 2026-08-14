Antonio Maestre, sobre las quejas de Ayuso por el gasto del Gobierno para el eclipse: "Intenta que no miremos al ático"

La presidenta madrileña considera este gasto superfluo cuando, como expone el periodista, "por cada gasto que ella considera prescindible, va a tener ella uno igual o peor en la Comunidad de Madrid".

Isabel Díaz Ayuso ha criticado los 72.000 euros que se ha gastado el Gobierno en el acto que tuvo lugar en el Observatorio de Yebes por el eclipse. Pero, como apunta Marina Valdés, "olvida que la Comunidad de Madrid aprobó una partida de 70.000 euros para ver los actos de Buitrago de Lozoya", un dato desvelado por Antonio Maestre.

El periodista expone que la presidenta madrileña "está nerviosa porque se ha puesto el foco, durante todo este verano, en ese ático de 6,4 millones de euros y, ahora, está intentando desviar el foco buscando gastos que ella considera superfluos en otras administraciones".

Maestre recuerda que, por ejemplo, Ayuso se gastó "140.000 euros en la estrategia de comunicación para el concierto de Carlos Vives, 180.000 euros solo en la comisión del gasto del ático o 35.000 euros en un cáterin para el 2 de mayo". "Intenta desviar el tiro para que no miremos al ático", afirma. El periodista señala que por cada gasto que ella considera superfluo, "va a tener ella uno igual o peor en la Comunidad de Madrid".

El polémico historial del CEO de Planifica Madrid

Este viernes, además, se ha publicado que el máximo responsable de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, tiene un polémico historial ya que fue despedido de otra empresa pública por ocultar adjudicaciones, según señala 'eldiario.es'.

"Para comprar un ático y que no se entere nadie necesitas personajes como Pedro Corbalán", afirma Maestre, "porque, obviamente, necesitas que tengan la práctica moral laxa para poder hacer este tipo de actuaciones".

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