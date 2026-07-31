La historia se repite en Ceuta: así fueron las graves crisis migratorias en la ciudad en 2021 y 2005

Los detalles Más de un millar de personas habían llegado a nado en solo una semana, y la ciudad autónoma de Ceuta, junto a la Delegación del Gobierno, advertían del colapso de su sistema de protección de menores y la saturación de su centro de acogida.

En una semana, más de mil personas llegaron a nado a Ceuta, colapsando el sistema de protección de menores y saturando el centro de acogida. La crisis migratoria se agravó rápidamente, alcanzando las 50.000 entradas. La Junta de Portavoces declaró la emergencia nacional, y el presidente Pedro Sánchez calificó la situación como una violación de la integridad territorial de España. Esta crisis es la más grave desde 2021, cuando 10.000 personas intentaron entrar durante una crisis diplomática con Rabat. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inició devoluciones de los migrantes, mientras que 23 personas murieron intentando cruzar la valla.

Las alarmas empiezan a sonar este lunes, pero la crisis migratoria no había hecho más que empezar. En cuestión de horas, esas 1.000 entradas acaban convirtiéndose en 50.000. "La Junta de Portavoces considera urgente e inaplazable la declaración de emergencia nacional", afirmaba Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta.

"Una violación de la integridad territorial de España", asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ciudad acaba completamente colapsada. Es su mayor crisis migratoria desde 2021. Aquel año, 10.000 personas intentaron entrar irregularmente, en plena crisis diplomática entre Rabat y Madrid.

"Estamos procediendo a las devoluciones de los que entraron ilegalmente", argumenta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Todo porque España había atendido médicamente al líder del Frente Polisario. "Las razones son de estricto cumplimiento con nuestro compromiso humanitario", afirmaba la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

23 personas perdieron la vida intentando cruzar la valla. Unas 7.000 lo intentaron también entre 2016 y 2018, pero debemos remontarnos hasta 2014 para rememorar otra de las grandes crisis migratorias de nuestro país. En este caso, por el alto número de fallecidos. Aunque solo se registraron 400 intentos de entrada, 15 personas murieron ahogadas en un solo día.

"Efectivamente, se habían utilizado ese material antidisturbios de pelotas de goma con carácter disuasorio en la mar", explicaba Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del gobierno de Mariano Rajoy.

También muy duros son los recuerdos de 2005. Los cinco fallecidos, aquel 29 de septiembre, murieron tiroteados. Dos décadas después, miles de personas siguen jugándose la vida para cruzar la frontera.

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