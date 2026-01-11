Año nuevo, vieja política: el PSOE y el PP siguen a la gresca con Vox lanzando un claro mensaje a los 'populares'

¿Qué está pasando? El Gobierno tiene como objetivo sacar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica ante un PP que lo tiene claro: "El separatismo exige y los españoles pagan".

Arranca 2026. Arranca un nuevo año. Arranca... la misma política que en 2025. Porque poco o nada ha cambiado. Porque la tensión entre PSOE y PP sigue siendo una constante al alza que aumenta con cada día. Que crece con cada declaración. Que ahora tiene como principal foco de enfrentamiento la financiación autonómica. La nueva financiación autonómica.

Una que el Gobierno quiere sacar adelante. Una con la que su objetivo de llegar "hasta 2027 y más allá", como dijo Sánchez, quién sabe si podría estar más cercano. Es el primer reto del curso, uno que podrían tener complicado de aprobar.

Porque a pesar del optimismo de María Jesús Montero, que ha afirmado que "todas las comunidades autónomas van a ganar recursos", Sánchez tiene deberes. Tiene que recuperar, primero, la confianza de Junts. La confianza de un grupo con cuya abstención alcanzó el Gobierno y que ahora hablan de "pacto roto".

El PP ha dejado claro qué es lo que piensa de este asunto. "El separatismo exige y los españoles pagan. Eso no es igualdad. No es razonable. No es justicia social", ha expresado Feijóo desde Galicia.

Un Feijóo que ha ido más allá y habla de que el Ejecutivo pretende "comprar el poder" con la financiación: "El modelo actual es complejo, pero lo han simplificado. Para ellos es una ecuación de tres pasos: más impuestos para los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez".

El PSOE, además, va a tener un año cargado a nivel judicial, con el caso Koldo. Con un asunto que afecta a dos exsecretarios de organización, que tiene a José Luis Ábalos entre rejas y que hizo pasar por la cárcel a Santos Cerdán.

Los fantasmas del PP

En el PP, fantasmas del pasado. De octubre. De 2024. De la DANA de Valencia. De unas palabras que persiguen a Feijóo. De esa frase un par de días después de las riadas en la que afirmó que Mazón le tuvo informado "en tiempo real" desde el lunes anterior. Frase que ha rectificado ante la jueza que investiga la tragedia en la que murieron 230 personas.

Porque el líder del PP ha reconocido que no sabía dónde estaba el por aquel entonces president. Porque ha reconocido también que el primer mensaje que le mandó fue a las 19:59. Porque no sabía nada del dispositivo de Emergencias ni de la reunión del CECOPI. Porque ha reconocido ante la jueza que mintió horas después de la DANA.

Y eso es algo que han recordado en las filas socialistas. Lo han hecho porque Feijóo, en 2023, dijo lo siguiente: "Si os miento no os pido solo que me echéis del Gobierno. Os pido que me echéis del partido".

Así que el PSOE le ha pedido la dimisión. "El partido está tardando en despedirle y el está tardando en irse", han expresado los socialistas. Pilar Bernabé, igual de clara: "Pues nada, ya puede".

Vox avisa a los 'populares'

Con los dos partidos mayoritarios a la gresca, Santiago Abascal ha realizado una entrevista en 'OK Diario' en la que ha dejado claro que Vox quiere estar en el Gobierno de la Junta de Extremadura. "Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos", ha afirmado.

El ambiente, a pesar del auge de la ultraderecha, no cambia con el nuevo año. Porque Feijóo ya le ha dado a Sánchez su 'no' al envío de tropas a Ucrania: "El PP está con Ucrania, con su soberanía, con su libertad y con la seguridad de Europa, pero no está con un Gobierno mentiroso y tramposo".

