Ángel Gabilondo no descarta posibles pactos con el PP

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado que "no hay nada escrito" sobre los posibles pactos que pueda adoptar el PSOE de Madrid con otros partidos políticos, siempre que las propuestas giren en torno a las mismas "convicciones, principios y valores".



Gabilondo se ha expresado así antes de intervenir en la conferencia "Canciones por la Paz", que se ha celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la que ha participado junto con la soprano Ainhoa Arteta. Preguntado por los periodistas por la posibilidad de que el PSOE pacte con otras formaciones tras los comicios autonómicos de mayo, el candidato socialista se ha limitado a asegurar que un hipotético consenso entre su grupo y otros llegará si existe una propuesta "viable, consistente, solvente, concreta y realista".



"La gran encuesta y la gran decisión serán las elecciones", ha aseverado el exministro, quien ha destacado que el PSOE tiene un programa que defiende las políticas públicas, las instituciones "justas" y la "reconstitución" de la democracia para, en conclusión, seguir "el camino del progreso".



En este sentido, ha mencionado que hay muchos ciudadanos que no son "de ningún partido" y que deben tener una opción "clara" que puedan elegir. A la pregunta de si hay algún partido especialmente próximo a la posición del PSOE, Gabilondo ha señalado no va a opinar sobre las cuestiones y programas internos de ningún partido, "ni siquiera del PSOE".



Ha insistido en que va a dirigirse "a los ciudadanos" y no a los partidos, centrándose en impulsar una propuesta para Madrid "serena, sensata, acordada, de progreso, de compromiso público y con dimensión social".