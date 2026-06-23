Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, impactada con la sentencia: "24 años es demasiado. Me preocupa cómo se lo puede tomar"

¿Qué ha dicho? La actual pareja del exministro ha confesado que cree que nadie esperaba "una sentencia tan dura". "Según van pasando los meses, se le hace más difícil estar ahí", ha confesado.

Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, se mostró impactada tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro a 24 años de cárcel por el caso mascarillas. En el programa 'Y ahora Sonsoles', confesó que lo vio más triste y decaído. De la Torre expresó su preocupación por el estado emocional de Ábalos y planea hablar con su abogado. La sentencia, que también afecta a Koldo García y Víctor de Aldama, establece que Ábalos cumplirá un máximo de 16 años y medio. Podría acceder a permisos en 2030 y a la libertad condicional en 2038.

Andrea de la Torre, actual pareja de José Luis Ábalos, ha confesado estar en 'shock' tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que condena al exministro de Transportes a 24 años de cárcel por el caso mascarillas.

"Con 24 años ni permisos ni...es demasiado", ha reconocido en el programa 'Y ahora Sonsoles', confesando que ella pudo verle el viernes junto al hijo de Ábalos. "Le vi más triste que otras veces, algo más decaído", ha explicado.

La pareja de Ábalos ha indicado que, conforme van pasando los meses, al exministro se le hace más difícil estar en prisión. "Voy a hablar con su abogado para que vaya a visitarle", ha reconocido, añadiendo que está preocupada por él.

"Me preocupa cómo se lo haya podido tomar", ha admitido, explicando que no tenía esperanzas en el Supremo. "Más bien en Europa y en el Constitucional", ha añadido, destacando que pese a esto, cree que nadie se esperaba "una sentencia tan dura".

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a Koldo García a 19 años y 8 meses por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. En cambio, el comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio, se librará de la prisión al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir.

La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.

Aunque la condena para José Luis Ábalos es de 24 años de cárcel, la sentencia explicita que el cumplimiento máximo de la pena es de 16 años y medio de cárcel. Por tanto, como el exministro entró en la cárcel el 27 noviembre de 2025, no saldría de la cárcel hasta el 27 de mayo del 2042.

Por otro lado, los permisos penitenciarios se conceden con un cuarto de la condena. Es decir, a partir de los cuatro años y un mes y medio de condena. Con lo cual, en este caso, Ábalos no podrá acceder a permisos penitenciarios hasta enero de 2030.

Además, a la libertad condicional se puede acceder con tres cuartos de la condena. Es decir, 12 años y un mes y medio de condena. De esta manera, el exministro podría acceder a la libertad condicional a partir de enero de 2038.

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