Andrea Levy, sobre Albert Rivera: "Es el número dos de Pedro Sánchez, viene a revivir el 'zapaterismo'"

Durante su intervención en el congreso provincial del Partido Popular de Lugo, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha calificado a Albert Rivera como "el número dos de Pedro Sánchez", además, según Levy, Rivera "ha venido a la política a revivir el zapaterismo".

Andrea Levy también ha detallado que "esta semana, un dirigente político, Pedro Sánchez, acompañado de su número dos, Albert Rivera, nos quisieron hacer creer que habían ganado las elecciones", pero quien ganó los comicios fue el Partido Popular y, por eso, "deberían dejar gobernar a Mariano Rajoy".

A su juicio, "no pueden intentar quitarle la victoria al Partido Popular aquellos que esta semana han demostrado su fracaso en el Congreso de los Diputados, Albert Rivera y Pedro Sánchez", que son "el tándem de perdedores". Además, según Levy, lo que tiene que hacer ahora Pedro Sánchez es dar "un paso atrás" y "darse cuenta de que el PP es el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados", de modo que "o apoya la investidura de Mariano Rajoy o lo mejor que puede hacer es retirarse y dejar de hacernos perder el tiempo a todos los españoles".

"No puede seguir jugando a ser investido presidente cuando uno no tiene los votos y cuando uno no tiene los apoyos. Esto no es serio y esto no es política", ha lamentado en alusión al líder socialista. "Así no, Pedro, así no se hace política, intentando aislar a la mayoría democrática en el Congreso de los Diputados, que es la que tiene el PP", ha señalado ante los populares lucenses.

"Los que actúan con sectarismo sólo están abocados al fracaso", ha continuado Levy, que ha confiado en que "a partir de la semana que viene" el PSOE "acepte el acuerdo que le ha propuesto el Partido Popular". Ha avanzado que Rajoy va "a liderar esas negociaciones" para que haya "un Gobierno estable", pero "si Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera quieren que vayamos a elecciones, ellos serán los responsables", ha finalizado.