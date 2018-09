Ana Pastor ofrece a Torra negociar el formato para explicar su propuesta en el Congreso si acepta debatir con los grupos

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, está dispuesta a negociar con la Generalitat el formato de la comparecencia que ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que incluso podría organizarse sin necesidad de incluir una votación y que podría contar también con la presencia del presidente Pedro Sánchez.

Según aseguran fuentes parlamentarias, esta iniciativa personal de la presidenta no quiere hacer del formato un motivo de disputa porque tiene como objetivo poner de manifiesto que lo importantes es el diálogo y que Torra pueda debatir con las distintas formaciones parlamentarias del Congreso. En un desayuno informativo en Madrid, Ana Pastor invitó a Torra a acudir al Parlamento para explicar su posición y también "escuchar" la del resto de partidos políticos.

La oferta no fue desechada por la Generalitat, cuya portavoz, Elsa Artadi, se mostró dispuesta a estudiarla si se le concretaban más detalles. Tras esa primera reacción, no ha habido más contacto: la presidenta del Congreso, según su entorno, aún no ha hablado con la Generalitat, ni ha concretado su oferta, ni tampoco ha recibido una respuesta formal del Govern.

De momento, Pastor prefiere esperar a ver cómo cala su iniciativa. Hace un año Pastor sí habló varias veces con el presidente Carles Puigdemont cuando éste pidió presentar su proyecto independentista en el Congreso. Entonces el formato hizo imposible concretar la comparecencia, ya que desde la Generalitat no querían debate con los demás grupos y menos aún votaciones. En esta ocasión Pastor no quiere que el formato sea la excusa y se abre a negociarlo con la Generalitat, siempre de acuerdo con el reglamento.

Es más, podría organizarse un debate sin votaciones e incluso con presencia del presidente del Gobierno. Para la presidenta del Congreso, lo importante es trasladar la imagen del Govern independentista manteniendo un diálogo en el Congreso con todos los grupos parlamentarios, ya que en su opinión la solución a esta crisis debe llegar desde las Cortes Generales.