"Hemos ganado, vuelvo a casa": Toni Comin regresa a Cataluña nueve años después del 1 de octubre cruzando a pie la frontera con Francia

Los detalles El exconseller y eurodiputado de Junts, que ya recogió en Madrid su acta, ha sido recibido entre aplausos y abrazos en lo que ha llamado "un canto a la amistad y a la libertad". Insiste en la independencia como algo "necesario".

Toni Comin, exconseller y eurodiputado de Junts, ha regresado a Cataluña nueve años después del referéndum del 1 de octubre, recorriendo a pie el trayecto entre Cerbère, en Francia, y Portbou, en Girona, simbolizando su retorno desde Bruselas. Fue recibido con aplausos y abrazos, tras recoger su acta de eurodiputado en Madrid, destacando su fidelidad al pueblo catalán y al mandato del 1 de octubre de 2017. Comin describió su entrada como "un canto a la amistad y a la libertad". En Cataluña, expresó su gratitud y reafirmó la necesidad de la independencia catalana, reconociendo que el precio de la victoria es más alto de lo esperado.

Toni Comin, exconseller y eurodiputado de Junts, ha vuelto a Cataluña. Lo ha hecho nueve años después de la celebración del referéndum del 1 de octubre. Caminando, recorriendo a pie el trayecto entre Cerbère, en Francia, y Portbou, en Girona, escenificando así su regreso desde Bruselas.

Y le han recibido entre aplausos. Entre abrazos, tres días después de que recogiera en Madrid su acta de eurodiputado en su vuelta a España "por fidelidad al pueblo de Cataluña y al mandato del 1 de octubre de 2017".

En sus palabras, Comin ha expresado que ha querido hacer esa entrada a Cataluña por Portbou es "un canto a la amistad y un canto a la libertad".

En una carta enviada a su entorno ya explicó que pretendía cruzar la frontera a pie, invitando a sus conocidos a acompañarle.

"Aquella triste línea administrativa que divide el país y que me impedía volver libre a casa", exponía en dicha carta.

Ya en Cataluña, Comin ha afirmado que es un día "de decir gracias, de hacer uso y abuso de la palabra gracias". "Hemos ganado, vuelvo a casa", ha dicho.

Nueve años después del 1 de octubre, Comin ha insistido en la indepdencia de Cataluña, algo que ve como "necesaria" e igual de legítima que cuando se marchó al extranjero.

"El precio de la victoria definitiva es mucho más alto" de lo que el independentismo creía, ha subrayado.

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