"Me sentí desamparada": la víctima de la violación grupal de Cornell apunta al presidente de la universidad en una carta pública

Los detalles En el escrito, señala que cuando le contó lo sucedido la pregunta que le hizo fue "que por qué tardó tanto en denunciarlo". Ahora, dos años después de esa fiesta en 2024, los siete investigados pueden acabar frente a un gran jurado.

En 2024, una violación grupal en una fraternidad de la Universidad de Cornell, conocida bajo el seudónimo de 'Jane Doe', desató una ola de indignación en los campus de EE.UU. Dos años después, la víctima rompió su silencio, señalando al presidente de la universidad por su falta de apoyo y recibiendo amenazas tras su carta pública. Este caso ha reavivado el debate sobre la violencia sexual en las universidades, donde solo el 5% de las víctimas denuncian. 'Jane Doe' asegura que siete compañeros la agredieron durante una fiesta. Ahora, la denuncia ha movilizado a los estudiantes, mientras los acusados podrían enfrentar un gran jurado.

Nadie está dispuesto a dejarlo pasar. A olvidar lo sucedido en 2024 en una fraternidad de la Universidad de Cornell. Porque esa violación grupal, ese caso que se conoce públicamente a través del seudónimo de 'Jane Doe', ha levantado una oleada de indignación entre los estudiantes, volviendo a situar la violencia sexual en los campus de EEUU en el centro del debate.

Ahora, dos años después de la denuncia, la víctima de la violación grupal ha roto su silencio. Ha apuntado de forma directa al presidenta de la universidad. Ha sido objeto y objetivo, tras su carta pública, de amenazas. La Justicia, mientras, trata de proteger su anonimato como sea.

Así habla 'Jane Doe' en la misiva: "Me sentí desamparada y puesta en duda por el presidente. Cuando tuvo conocimiento de los hechos, tan solo preguntó que por qué había esperado tanto tiempo para denunciarlo".

Fue en 2024. Fue hace dos años. Fue cuando ella tenía 20 años en el transcurso de una fiesta celebrada en la universidad. Fue entonces cuando 'Jane Doe' asegura que siete compañeros la agredieron sexualmente.

"Solo el 5% denuncia"

Cuando sufrió algo que los estudiantes no están dispuestos a olvidar. Cuando tuvo lugar unos que, como cuenta una alumna, le ha pasado tanto a ella como a sus amigas. Otro alumno, tajante: "Espero que formemos un movimiento para expulsar a los violadores".

Gracias a esto, la joven ha recobrado un apoyo que confiesa que no sintió cuando habló con el presidente de la universidad. "Un 25% de alumnas ha sufrido violencia sexual y solo el 5% ha denunciado", cuenta Adam Dubin, de la Universidad Pontificia de Comillas.

Y es que sí. Sí pasa. Pasa más veces de lo que parece. Porque en EEUU hay casi 20 millones de universitarios y, a tenor de lo expresado por Dubin, todo es cuestión de echar cuentas.

En el caso de 'Jane Doe', al final, todo queda en casa. Porque la alumna denuncia a la oficina, allí investigan, dan aviso a la Policía y, después de su investigación, todo pasa a la Fiscalía. Y ahí está la historia.

"Itaca es un pueblo pequeño. El fiscal igual fue alumno de la universidad, igual conoce a la dirección", apunta Dubin.

Ahora, la denuncia se ha hecho pública y los alumnos han tomado las calles y las aulas. De nuevo investigados, los siete de Cornell podrían acabar ante un gran jurado.

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