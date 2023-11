El Gobierno pone al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el punto de mira. Después de una nueva noche de disturbios en Madrid, donde una multitud de manifestantes y radicales de ultraderecha se concentraron frente a la sede del PSOE en Ferraz para protestar contra la ley de amnistía que el Ejecutivo está negociando con el independentismo catalán, la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, ha denunciado que el presidente de los populares no haya condenado "sin ambages" aún los hechos. Así lo ha expresado en una entrevista concedida a TVE.

"Me genera estupefacción y una preocupación máxima que el principal líder de la oposición, después de estos altercados que han provocado un número importante de heridos, siga sin condenar de manera rotunda y sin ambages todo lo que está sucediendo. Ningún responsable político puede permanecer ajeno a ello", ha criticado la titular de Educación en declaraciones a la televisión pública, donde ha precisado: "Le diría a Feijóo que es muy fácil conjugar el verbo 'condenar'".

Alegría ha insistido en la necesidad de que Feijóo y los populares se posicionen en favor del Gobierno en esta cuestión: "En estos momentos no hemos escuchado, y mira que tiene oportunidades, a Feijóo condenar rotundamente lo que está sucediendo". En contraposición, ha explicitado Alegría que "después de escuchar al señor Bendodo", número dos de Feijóo en el PP en la actualidad, su preocupación "ha ido creciendo": "Su condena ha ido seguida de responsabilizar de lo que está sucediendo al señor Sánchez; de ese lanzamiento de adoquines, de esas consignas que se escuchan estos días".

Se refiere la ministras a lo que ha expresado Bendodo en el mismo espacio informativo minutos antes de su intervención: "El PP está en contra de cualquier tipo de violencia. Sea ante la sede de un partido político o en la calle. Igual que condenamos la que se produjo en otros tiempos y que ahora quiere amnistiar el PSOE. Nosotros no convocamos ni participamos en una manifestación que alcanzó una cumbre inaceptable. A Feijóo se le entiende perfectamente cuando habla y lidera un partido que está en contra de todo tipo de violencia".

Tras estas palabras, Alegría ha señalado que "uno puede ser cómplice de lo que estamos viviendo por acción u omisión". Y en contra de lo expuesto por Bendodo, ha apuntado que "de momento hemos visto un tuit de Feijóo en el que responsabiliza de lo que está sucediendo al PSOE y al presidente del Gobierno, en el que concita a una nueva manifestación y donde no condena sin ambages lo que está sucediendo".

Los líderes del PSOE se remueven contra Feijóo

En la noche de este martes, el presidente del Gobierno ya expresó su rechazo contra Feijóo por no condenar de manera expresa los mencionados altercados. "No esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Su silencio les retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena. No quebrarán al PSOE", manifestó Sánchez en redes sociales, de la misma forma que lo han hecho otros dirigentes socialistas. Como Salvador Illa, primer secretari de los socialistas catalanes: "No nos van a intimidar. Pararemos con firmeza democrática las acciones y actitudes antidemocráticas".

También el ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, lamentó el papel del presidente del PP: "Feijóo, al secundar el llamamiento a la movilización general de Aznar, al sacar la política de las instituciones y al ser incapaz de separarse de la extrema derecha, será el gran responsable de cualquier desgracia que se derive de las algaradas callejeras. Debería desmarcarse ya". Cristina Narbona, presidenta del PSOE, tachó esta actitud de "irresponsabilidad" y "cinismo", y el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, abordó la cuestión con la siguiente reflexión: "El que iba de moderado y ha acabado devorado por la ultraderecha extrema a la que ni ha sabido ni ha querido hacer frente y ahora no puede controlar. Todo por no aceptar que no fue capaz de conseguir la mayoría suficiente para gobernar. Sr. Feijóo, la democracia le queda grande".endo".