"¡Pero si lo tenéis ahí! ¡Vámonos!": el angustioso momento en que el incendio sorprende a un equipo de laSexta en Navas del Rey (Madrid)

El viento provoca que la situación de los incendios cambie en cuestión de minutos y es importante estar alerta. Pese a la tensión, el equipo de Más Vale Tarde ha conseguido llegar a Chapinería, al suroeste de Madrid, donde la Guardia Civil centraliza a los desalojados de la zona.

Los incendios en Madrid y Ávila avanzan sin control, impulsados por fuertes vientos que alteran rápidamente la situación. Un equipo de laSexta, mientras cubría el suceso cerca de Chapinería, fue sorprendido por las llamas, obligándolos a retirarse apresuradamente. La reportera Yerma Ruano, en medio de la confusión, buscaba orientación de las autoridades para escapar del peligro. Finalmente, el equipo logró salir a la M-501 y detenerse en Chapinería, donde la Guardia Civil coordina el desalojo de afectados. Ruano destacó la importancia de estar alerta, ya que el viento puede cambiar la situación en minutos.

Los incendios que afectan a Madrid y Ávila siguen avanzando sin control y el fuerte viento provoca que la situación cambie en cuestión de minutos. Ante esta situación, un equipo de laSexta se ha visto sorprendido por las llamas en medio de la cobertura y ha tenido que alejarse rápidamente.

El equipo de Más Vale Tarde se encontraba en Navas del Rey para informar de los incendios originados en Almorox y Burgohondo, cuando el rápido avance de las llamas les ha sorprendido, dejando unas imágenes que muestran el estrés y el peligro de los incendios.

"Hay que salir de aquí, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde salgo?", preguntaba a las autoridades la reportera, Yerma Ruano. "Si es que está ahí, lo tenéis ahí", advertía a los equipos de emergencia. Ya en el coche, el equipo ha seguido las indicaciones y ha buscado la salida con toda la rapidez posible: "Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos… ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos!", decían, añadiendo que "se nota muchísimo el calor".

El equipo ha sido desviado a la M-501 y ha podido parar en Chapinería, donde la Guardia Civil está centralizando a todas las personas que están siendo desalojadas en la zona. Allí, estas personas esperan a los autobuses que les lleven a un lugar más seguro o a sus familias.

Como ha explicado Yerma Ruano, es importante estar alerta porque "la situación evoluciona por minutos". "Uno cree que está seguro, pero el viento puede cambiar la situación y revertirla en cuestión de un minuto", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido