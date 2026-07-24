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Avance de los incendios

"¡Pero si lo tenéis ahí! ¡Vámonos!": el angustioso momento en que el incendio sorprende a un equipo de laSexta en Navas del Rey (Madrid)

El viento provoca que la situación de los incendios cambie en cuestión de minutos y es importante estar alerta. Pese a la tensión, el equipo de Más Vale Tarde ha conseguido llegar a Chapinería, al suroeste de Madrid, donde la Guardia Civil centraliza a los desalojados de la zona.

equipo laSexta en el incendio
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Los incendios que afectan a Madrid y Ávila siguen avanzando sin control y el fuerte viento provoca que la situación cambie en cuestión de minutos. Ante esta situación, un equipo de laSexta se ha visto sorprendido por las llamas en medio de la cobertura y ha tenido que alejarse rápidamente.

El equipo de Más Vale Tarde se encontraba en Navas del Rey para informar de los incendios originados en Almorox y Burgohondo, cuando el rápido avance de las llamas les ha sorprendido, dejando unas imágenes que muestran el estrés y el peligro de los incendios.

"Hay que salir de aquí, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde salgo?", preguntaba a las autoridades la reportera, Yerma Ruano. "Si es que está ahí, lo tenéis ahí", advertía a los equipos de emergencia. Ya en el coche, el equipo ha seguido las indicaciones y ha buscado la salida con toda la rapidez posible: "Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos… ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Vámonos, vámonos, vámonos!", decían, añadiendo que "se nota muchísimo el calor".

El equipo ha sido desviado a la M-501 y ha podido parar en Chapinería, donde la Guardia Civil está centralizando a todas las personas que están siendo desalojadas en la zona. Allí, estas personas esperan a los autobuses que les lleven a un lugar más seguro o a sus familias.

Como ha explicado Yerma Ruano, es importante estar alerta porque "la situación evoluciona por minutos". "Uno cree que está seguro, pero el viento puede cambiar la situación y revertirla en cuestión de un minuto", ha añadido.

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