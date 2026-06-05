Cambiar el coche por el caballo: la solución en Crimea a la falta de combustible por los ataques ucranianos al petróleo ruso

¿Por qué es importante? Varias ciudades de Rusia, incluida la capital, llevan días con racionamiento del combustible, pero en Crimea la crisis es tal que se han visto obligados a restringirlo por completo.

Desde este viernes, en Crimea, territorio ucraniano ocupado por Rusia, no se puede repostar debido a un déficit de combustible causado por ataques ucranianos al sector petrolero ruso. Esta situación ha llevado a la población a recurrir a medios de transporte más arcaicos, como el caballo. En Moscú y otras ciudades rusas hay racionamiento de combustible, pero en Crimea la crisis es más severa. El Kremlin trabaja para resolver el desabastecimiento, mientras que el gobernador de Crimea espera estabilizar la situación en 30 días. La falta de combustible complica la accesibilidad para los turistas, ya que la península depende del puente que la conecta con Rusia.

Desde este viernes, en la península de Crimea, territorio ucraniano ocupado por Rusia en 2014, ya no se puede repostar. La solución que han encontrado es la de utilizar medios de transporte más arcaicos, como ir a caballo. Varias ciudades de Rusia, incluida la capital, Moscú, llevan días con racionamiento del combustible, pero en Crimea la crisis es tal que se han visto obligados a restringirlo por completo.

El déficit de combustible se debe al incremento de los ataques ucranianos contra el sector petrolero ruso, con lo que buscan frenar la maquinaria de guerra de Rusia y socavar la logística de abastecimiento de las tropas en el frente de batalla.

El Kremlin aseguró este lunes que está intentando resolver el problema de desabastecimiento de combustible en Crimea, donde se restringió la venta de gasolina tras los ataques ucranianos contra la red logística. "Los actuales problemas están sujetos a solución. Son asuntos prioritarios. El gobierno está trabajando a todos los niveles para resolver el problema", comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica.

En medio de los preparativos para la temporada turística, las gasolineras de Crimea comenzaron limitando a 20 litros por cliente la cantidad vendida desde el pasado viernes, resultado de los ataques ucranianos contra la carretera que conecta el norte de Crimea, a través de territorio ucraniano ocupado por Moscú, con la región rusa de Rostov, según ha informado EFE. Mientras tanto, el gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, aseguró que la situación se estabilizará en un plazo de 30 días.

Las últimas restricciones para el repostaje de combustible tuvieron lugar hace unos seis meses, cuando las interrupciones de suministro se prolongaron durante varias semanas. Por lo que se espera que los conductores actúen como en otras ocasiones, cuando transportaron en sus coches privados gasolina en contenedores desde las regiones rusas.

Se estima que en 2026 el tradicional destino de veraneo de la Unión Soviética reciba hasta 7,5 millones de turistas, que a la principal dificultad que se enfrentan es la de accesibilidad y transporte. Ante la falta de vuelos, la península únicamente está conectada por el puente que la une por el este con territorio ruso, provocando constantes atascos, ya que en varias ocasiones ha sido objetivo de ataques ucranianos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido