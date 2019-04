Albiol, sobre la debacle del PP: "No podemos hacer como la orquesta del Titanic, que seguían tocando como si no pasara nada"

Xavier Garcia Albiol, exlíder del PP en Cataluña y candidato a la Alcaldía de Badalona, asegura que después de 30 años en las filas del PP nunca renegaría de su partido.

El político ha publicado un vídeo en Twitter con el testimonio de varias personas que aseguran que en las municipales del 26M votarán al candidato popular pero no al PP, que perdió en los comicios generales más de la mitad de los escaños en el Congreso.

"Me parece que este vídeo es motivo de orgullo para todos los militantes y demuestra que el PP en un territorio tan difícil como Cataluña es capaz de aglutinar bajo una candidatura transversal a personas de diferentes sensibilidades", ha explicado Albiol en una entrevista en Espejo Público.

El candidato popular asegura que sí se presenta bajo las siglas del PP pero que su candidatura "no es exclusivamente de partido", sino que está abierta a toda la ciudad y es transversal, pero explica que la gente no tiene dudas de a qué partido representa. "Yo lo que hago es ofrecer un proyecto de ciudad con el que los vecinos que son del PP y los que no lo son puedan sentirse cómodos con mi gestión".

Además, subraya que los resultados son un derrota absoluta para su partido: "Es evidente que pasar de seis diputados a un único representante es muy mal dato", ha señalado. "Yo soy de los que defiende que a partir del día 27 de mayo hemos de tener la capacidad de actuar en coherencia y en función de lo que demanda la sociedad. No podemos hacer como la orquesta del Titanic, que el barco se hundía y seguían tocando como si no pasara nada", ha sentenciado Albiol.

